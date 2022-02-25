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    Події в Україні

    Мітки окупанта. Мешканцям багатоповерхівок варто терміново перевірити дахи

    Мітки окупанта. Мешканцям багатоповерхівок варто терміново перевірити дахи
    фото: t.me/AleksandrSkichko

    У випадку їх виявлення – засипати їх землею або чимось накрити

    Жителів багатоповерхівок закликають терміново перевірити (за можливості) дахи на наявність міток окупантів. У випадку їх виявлення – засипати їх землею або чимось накрити. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

    «Міська влада звертається до мешканців багатоповерхових будинків, які мають доступ до виходу на дах, з проханням терміново перевірити дахи на наявність міток. У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, Укравтодор просить громадян фіксувати та знищувати систему сигналів, яку використовує вороже російське військо, зокрема уночі. Їх потрібно замальовувати, присипати землею, брудом чи заливати смолою.

    Теги: окупанти державна служба війна влада
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    Мітки окупанта. Мешканцям багатоповерхівок варто терміново перевірити дахи