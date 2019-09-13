Кличко перевірив, як очищують Київ від реклами (фото)



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На Броварському проспекті працівники «Київреклами» демонтують 46 наземних конструкцій Фото: пресслужба мера Києва

Сьогодні комунальники демонтують рекламні конструкції на Броварському проспекті

Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як прибирають рекламні конструкції, що розміщені з порушенням вимог і правил. Цього разу мер виїхав на Броварський проспект, де працівники «Київреклами» демонтують 46 наземних конструкцій.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«За кілька останніх років ми демонтували майже 36 тисяч рекламних носіїв різного типу. Так, наприклад, прибрали всі носії на мосту Патона, на Либідьській площі, перехресті вулиць Чорновола і Січових стрільців, - сказав Кличко. - Сьогодні роботи тривають на розв’язці біля метро «Лівобережна». Тут розміщувалось 46 наземних рекламних конструкцій, тепер не буде жодної. Адже, за правилами, на перехрестях та розв’язках заборонено розміщувати наземні рекламні засоби. На самому Броварському проспекті ми зменшили кількість білбордів більше ніж удвічі».

Нещодавно також демонтували рекламні носії на перехресті Броварського проспекту і проспекту Визволителів, на проспекті Лобановського, Дніпровській набережній, Солом’янській площі, на бульварі Дружби Народів.

«4 роки тому я ініціював «прибирання» Києва від реклами. Разом з основними операторами ринку реклами ми напрацювали і почали втілювати нову схему розміщення реклами в столиці - як на фасадах будинків, так і вздовж доріг», - зазначив Кличко.

Результатом стало суттєве зменшення наземних рекламних засобів (білбордів) у столиці. До початку кампанії з демонтажу незаконно встановлених рекламних носіїв їх було понад 12 тисяч. Сьогодні ж - 4750.

Нагадаємо, що раніше, разом з операторами ринку, столична влада визначила граничну цифру білбордів у столиці - 4390.