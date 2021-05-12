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    Інтернет 4G запрацював на усіх станціях київського метро

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    Мобільний інтернет працює на всіх станціях київського метро та в тунелях між ними - Інтернет 4G запрацював на усіх станціях київського метро
    Мобільний інтернет працює на всіх станціях київського метро та в тунелях між ними
    Фото з відкритих джерел

    Відбулося підключення інтернету на станції «Теремки»

    Мобільні оператори запустили інтернет 4G на останній станції київського метро – «Теремки». Про це повідомила прес-служба Vodafone.

    «Тепер швидкісний 4G інтернет від Vodafone працює на всіх станціях київського метро, адже відбулося підключення останньої з них – «Теремки». Повне 4G столичної підземки!» – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року мобільні оператори запустили інтернет 4G одразу на 23 підземних станціях київського метро та в тунелях між ними. Таким чином, 45 з 46 підземних станцій метро були підключені до інтернету.

    Залишалася лише станція «Теремки», оскільки вона нова, і її підключення потребувало більше часу.

    Перша станція із 4G стала «Академмістечко», де інтернет почав працювати ще в березні минулого року. У липні Київстар, Vodafone Україна та lifecell запустили інтернет ще на 8 станціях.

    Станом на кінець серпня 2020 року мобільним інтернетом 4G вже можна було скористатися 22 станціях київського метро та в тунелях між ними.

    Для роботи 4G в «підземці» оператори використовують спільне обладнання, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються у двох діапазонах: 1800 МГц та 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість та швидкість мобільного інтернету.


    Теги: Київ метро мобільні оператори інтернет
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