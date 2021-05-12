На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)
Велопатруль чергуватиме у місцях великого скупчення людей
Фото: Патрульна поліція Києва
Патрульні на велосипедах володіють усіма повноваженнями колег на автівках і мотоциклах
На патрулювання вулиць Києва вирушив поліцейський велопатруль. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва
Основну увагу інспектори спрямують на підтримку громадського порядку у місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах, важкодоступних місцях.
Правоохоронці зазначили, що поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах.
Нагадаємо, раніше у Києві також чергував кінний патруль