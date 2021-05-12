На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)

Патрульні на велосипедах володіють усіма повноваженнями колег на автівках і мотоциклах

На патрулювання вулиць Києва вирушив поліцейський велопатруль. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

Основну увагу інспектори спрямують на підтримку громадського порядку у місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах, важкодоступних місцях.

Правоохоронці зазначили, що поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах.

Нагадаємо, раніше у Києві також чергував кінний патруль