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    На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)

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    Велопатруль чергуватиме&nbsp;у місцях великого скупчення людей - На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)
    Велопатруль чергуватиме у місцях великого скупчення людей
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні на велосипедах володіють усіма повноваженнями колег на автівках і мотоциклах

    На патрулювання вулиць Києва вирушив поліцейський велопатруль. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

    Основну увагу інспектори спрямують на підтримку громадського порядку у місцях великого скупчення людей, зонах відпочинку, пішохідних зонах, важкодоступних місцях.

    Правоохоронці зазначили, що поліцейські на велосипедах володіють усіма повноваженнями, що і їхні колеги на автомобілях та мотоциклах.

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    На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)
    На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)
    На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)
    На вулиці Києва вийшов поліцейський велопатруль (фото)

    Нагадаємо, раніше у Києві також чергував кінний патруль

    Теги: Національна поліція України Київ велосипед
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