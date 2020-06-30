Як пільговики користуватимуться транспортом Києва з 1 липня
Пільговики зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року
У Києві пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.
Таким чином:
- учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових,
- студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками,
- пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.
Це передбачено розпорядженням КМДА № 931 щодо внесення змін до порядку введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності.
«Система електронного квитка технічно готова до впровадження та повноцінно працює у міському громадському транспорті з 2019 року. Для цього було модернізовано турнікети в метрополітені, встановлено касові апарати на всіх його станціях, підключено 100% наземного транспорту, а також адаптовано турнікети на міській електричці та швидкісному трамваї до системи е-квитка», - зазначили у КМДА.
Крім цього, у мобільному додатку KyivSmartCity можна додати транспорту картку Kyiv Smart Card, поповнити її та придбати QR-квиток. Офлайн придбати, поповнити картку або купити одноразовий QR-квиток можна в розгалуженій мережі точок продажу електронного квитка:
- касах на станціях КП «Київський метрополітен»;
- 322 точках Т-кіосків;
- 348 автоматах самообслуговування у вестибюлях КП «Київський метрополітен», на фунікулері та швидкісному трамваї;
- у більш ніж 5 тисячах точок платіжних терміналів Ibox, EasyPay, 2click; Privat 24 та City 24.
Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація заявила про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. А громадянам, які мають пільги, – можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.
Раніше повідомлялося, що з 1 липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету.