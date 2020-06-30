Як пільговики користуватимуться транспортом Києва з 1 липня



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Учасники бойових дій зможуть скористатися своїм правом проїзду у столичному транспорті у звичному режимі

Пільговики зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року

У Києві пасажири, що мають право пільгового проїзду в громадському транспорті, зможуть користуватися проїзними посвідченнями старого зразка до кінця року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Таким чином:

учні київських шкіл зможуть користуватися паперовими учнівськими посвідченнями до моменту видачі нових,

студенти столичних закладів вищої освіти матимуть можливість оформити транспортну картку Kyiv Smart Card із пільговими поїздками,

пільгові категорії пасажирів, що мають право безкоштовного проїзду, проте незареєстровані у Києві, зможуть скористатися своїм правом у звичному режимі.

Це передбачено розпорядженням КМДА № 931 щодо внесення змін до порядку введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Києва незалежно від форм власності.

«Система електронного квитка технічно готова до впровадження та повноцінно працює у міському громадському транспорті з 2019 року. Для цього було модернізовано турнікети в метрополітені, встановлено касові апарати на всіх його станціях, підключено 100% наземного транспорту, а також адаптовано турнікети на міській електричці та швидкісному трамваї до системи е-квитка», - зазначили у КМДА.

Крім цього, у мобільному додатку KyivSmartCity можна додати транспорту картку Kyiv Smart Card, поповнити її та придбати QR-квиток. Офлайн придбати, поповнити картку або купити одноразовий QR-квиток можна в розгалуженій мережі точок продажу електронного квитка:

касах на станціях КП «Київський метрополітен»;

322 точках Т-кіосків;

348 автоматах самообслуговування у вестибюлях КП «Київський метрополітен», на фунікулері та швидкісному трамваї;

у більш ніж 5 тисячах точок платіжних терміналів Ibox, EasyPay, 2click; Privat 24 та City 24.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація заявила про готовність відтермінувати до 1 січня 2021 року запровадження єдиного електронного квитка на проїзд у міському громадському транспорті, щоб дати можливість уряду розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. А громадянам, які мають пільги, – можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня столиця змінює умови надання пільгового проїзду в громадському транспорті через недоотримання компенсації за ці пільги з державного бюджету.

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