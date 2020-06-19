Київ виділить 44 млн грн на виготовлення е-квитків для учнів



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Київ забезпечить понад 300 тисяч учнів електронними квитками для проїзду в громадському транспорті

Минулоріч для виготовлення учнівських електронних проїзних документів місто передбачило 31,5 млн грн

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати внесли зміни до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019–2022 роки.

Йдеться про те, що місто має забезпечити учнів закладів загальної середньої освіти Києва та ліцеїстів військових ліцеїв електронними квитками. Повноцінно система е-квитка запрацює у столиці з 1 липня. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Минулоріч для виготовлення учнівських електронних проїзних документів місто передбачило 31,5 млн грн. У результаті було зроблено понад 28 тисяч карток на загальну суму 3,5 млн грн. Решту коштів – майже 28 мільйонів гривень - будуть освоювати цього року.

«Загалом фінансування програми у частині виготовлення електронних квитків для учнів закладів загальної середньої освіти та ліцеїстів військових ліцеїв Києва складає 44 мільйони гривень. Із них 28 мільйонів ми переносимо з минулого року. Окрім того, на цей рік додатково виділяємо 8 мільйонів. Таку ж суму закладаємо на наступний 2021 рік. Так ми зможемо забезпечити понад 300 тисяч учнів електронними квитками для проїзду в громадському транспорті», - розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Странніков.

Проєкт рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, що з 1 липня усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

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