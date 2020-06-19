Зелену картку метро – у смітник? У підземці вже неможливо її поповнити
Заставну суму за картку метро можна повернути лише за наявності чека про покупку
У київській підземці неможливо поповнити зелену картку метро.
Раніше ці картки можна було поповнити самостійно у спеціальних автоматах на станціях метро або у касах. Метрополітен прибрав ці автомати, як тільки розпочався перехід на електронний квиток. Тепер зелені картки вже не поповнюють і в касах метрополітену.
Раніше можна було повернути непотрібну картку в касу і отримати заставну суму, а тепер, як повідомляють пасажири, це можна зробити лише за наявності чека про покупку цієї картки.
Тому пасажирам лишається тільки викинути зелену картку.
Нагадаємо, з 1 липня громадський транспорт Києва, в тому числі і метро, остаточно переходить на електронний квиток. Але зелені картки метро ще діятимуть до 31 березня 2021 р.
Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:
- KyivSmartCard
- картки метро (до 31 березня 2021 р.)
- безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро)
- мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard
- разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).
Після відновлення роботи метро з послабленням карантину у касах київської підземки жетони вже не продаються, але протягом місяця пасажири можуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.
Київ продовжує розвиток безготівкових платежів у транспортному секторі. Зокрема, активно впроваджується cashless-оплата у сфері громадського транспорту.
Як повідомлялося, з 1 липня усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.