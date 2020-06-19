  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зелену картку метро – у смітник? У підземці вже неможливо її поповнити

    • Розсилка
    <span>Метрополітен Києва відмовляється від карток метро</span> - Зелену картку метро – у смітник? У підземці вже неможливо її поповнити
    Метрополітен Києва відмовляється від карток метро

    Заставну суму за картку метро можна повернути лише за наявності чека про покупку

    У київській підземці неможливо поповнити зелену картку метро.

    Раніше ці картки можна було поповнити самостійно у спеціальних автоматах на станціях метро або у касах. Метрополітен прибрав ці автомати, як тільки розпочався перехід на електронний квиток. Тепер зелені картки вже не поповнюють і в касах метрополітену.

    Раніше можна було повернути непотрібну картку в касу і отримати заставну суму, а тепер, як повідомляють пасажири, це можна зробити лише за наявності чека про покупку цієї картки.

    Тому пасажирам лишається тільки викинути зелену картку.

    Нагадаємо, з 1 липня громадський транспорт Києва, в тому числі і метро, остаточно переходить на електронний квиток. Але зелені картки метро ще діятимуть до 31 березня 2021 р.

    Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

    • KyivSmartCard
    • картки метро (до 31 березня 2021 р.)
    • безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро)
    • мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard
    • разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).

    Після відновлення роботи метро з послабленням карантину у касах київської підземки жетони вже не продаються, але протягом місяця пасажири можуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

    Київ продовжує розвиток безготівкових платежів у транспортному секторі. Зокрема, активно впроваджується cashless-оплата у сфері громадського транспорту.

    Як повідомлялося, з 1 липня усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

    Читайте також:
    Київ громадський транспорт метро квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ