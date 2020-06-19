Зелену картку метро – у смітник? У підземці вже неможливо її поповнити



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Метрополітен Києва відмовляється від карток метро

Заставну суму за картку метро можна повернути лише за наявності чека про покупку

У київській підземці неможливо поповнити зелену картку метро.

Раніше ці картки можна було поповнити самостійно у спеціальних автоматах на станціях метро або у касах. Метрополітен прибрав ці автомати, як тільки розпочався перехід на електронний квиток. Тепер зелені картки вже не поповнюють і в касах метрополітену.

Раніше можна було повернути непотрібну картку в касу і отримати заставну суму, а тепер, як повідомляють пасажири, це можна зробити лише за наявності чека про покупку цієї картки.

Тому пасажирам лишається тільки викинути зелену картку.

Нагадаємо, з 1 липня громадський транспорт Києва, в тому числі і метро, остаточно переходить на електронний квиток. Але зелені картки метро ще діятимуть до 31 березня 2021 р.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

KyivSmartCard

картки метро (до 31 березня 2021 р.)

безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи (на жовтих турнікетах у метро)

мобільних додатків: Google Pay, Apple Pay, KyivSmartСard

разового квитка з QR-кодом (паперовим або електронним).

Після відновлення роботи метро з послабленням карантину у касах київської підземки жетони вже не продаються, але протягом місяця пасажири можуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору.

Київ продовжує розвиток безготівкових платежів у транспортному секторі. Зокрема, активно впроваджується cashless-оплата у сфері громадського транспорту.

Як повідомлялося, з 1 липня усі пільгові категорії пасажирів зможуть користуватися муніципальним транспортом виключно за наявності електронного квитка.

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