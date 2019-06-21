Які вулиці в Києві буде перекрито під час Маршу рівності (карта)



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Водіїв попередили про обмеження руху у центрі столиці

22 червня з 18:00 до 23 червня 18:00 рух на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений у зв'язку із проведенням Маршу рівності. Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Згідно з оприлюдненою картою, буде перекрито вулиці:

Поліція просить врахувати цю інформацію при виборі маршруту руху.

Нагадаємо, з 16 червня у Києві розпочалася серія культурно-просвітницьких заходів під егідою КиївПрайд, що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

Як повідомлялося, із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня зміниться робота станцій метрополітену «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» та «Театральна».

Також внесено зміни у рух наземного громадського транспорту.