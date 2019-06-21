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    Марш рівності у Києві: як зміниться робота столичного транспорту (схеми)

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    Марш рівності у Києві, 2016 рік - Марш рівності у Києві: як зміниться робота столичного транспорту (схеми)
    Марш рівності у Києві, 2016 рік
    Фото: Главком

    Поліція перекриє рух на низці вулиць Києва

    У Києві із 18:00 22 червня до закінчення масових заходів 23 червня громадський транспорт змінить рух у зв’язку із перекриттям працівниками Національної поліції дорожнього руху на низці вулиць. Про це повідомили у Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Отже, рух наземного громадського транспорту буде організовано наступним чином:

    тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів , вул. Чорнобильської, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

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    1_08.

    автобусів маршруту № 20 від ж/м Корчувате до вул. Велика Васильківська за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі в напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

    2_08.

    автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

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    автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Лобановського;

    4_06.

    автобусів маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац Спорту».

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    Окрім того, на час проведення заходів, буде організовано рух:

    • автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 189від вул. Чорнобильської до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича й у зворотному напрямку б-ром Т. Шевченка);
    • автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 231від вул. Кадетський Гай до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
    • автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 429від вул. Тулузи до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
    • автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 433від вул. Жолудєва до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
    • автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 450 від вул. Солом’янської до пл. Перемоги за власною схемою, далі вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (у зворотному напрямку вул. Саксаганського) – далі за власною схемою;
    • автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 575 від вул. Сергія Данченка до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича).

    Також із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня зміниться робота станцій метрополітену «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» та «Театральна».

    Нагадаємо, з 16 червня у Києві розпочалася серія культурно-просвітницьких заходів під егідою КиївПрайд, що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

    Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

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