Марш рівності у Києві: як зміниться робота столичного транспорту (схеми)
Поліція перекриє рух на низці вулиць Києва
У Києві із 18:00 22 червня до закінчення масових заходів 23 червня громадський транспорт змінить рух у зв’язку із перекриттям працівниками Національної поліції дорожнього руху на низці вулиць. Про це повідомили у Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.
Отже, рух наземного громадського транспорту буде організовано наступним чином:
тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів , вул. Чорнобильської, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;
автобусів маршруту № 20 від ж/м Корчувате до вул. Велика Васильківська за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі в напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;
автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;
автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Лобановського;
автобусів маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац Спорту».
Окрім того, на час проведення заходів, буде організовано рух:
- автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 189від вул. Чорнобильської до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича й у зворотному напрямку б-ром Т. Шевченка);
- автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 231від вул. Кадетський Гай до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
- автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 429від вул. Тулузи до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
- автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 433від вул. Жолудєва до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);
- автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 450 від вул. Солом’янської до пл. Перемоги за власною схемою, далі вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (у зворотному напрямку вул. Саксаганського) – далі за власною схемою;
- автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 575 від вул. Сергія Данченка до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича).
Також із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня зміниться робота станцій метрополітену «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» та «Театральна».
Нагадаємо, з 16 червня у Києві розпочалася серія культурно-просвітницьких заходів під егідою КиївПрайд, що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.
Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.