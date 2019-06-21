Марш рівності у Києві: як зміниться робота столичного транспорту (схеми)



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Марш рівності у Києві, 2016 рік Фото: Главком

Поліція перекриє рух на низці вулиць Києва

У Києві із 18:00 22 червня до закінчення масових заходів 23 червня громадський транспорт змінить рух у зв’язку із перекриттям працівниками Національної поліції дорожнього руху на низці вулиць. Про це повідомили у Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Отже, рух наземного громадського транспорту буде організовано наступним чином:

тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 8, 17, 93Н, 94Н відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, площі Космонавтів , вул. Чорнобильської, просп. Леся Курбаса до б-ру Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі - вул. Леонтовича - вул. Богдана Хмельницького - вул. Пирогова - б-р Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

автобусів маршруту № 20 від ж/м Корчувате до вул. Велика Васильківська за власним маршрутом, далі – вул. Саксаганського – вул. Антоновича, далі в напрямку ж/м Корчувате за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 24 від Національного музею історії України у Другій світовій війні до Європейської площі;

автобусів маршруту № 114 від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Лобановського;

автобусів маршруту № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац Спорту».

Окрім того, на час проведення заходів, буде організовано рух:

автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 189 від вул. Чорнобильської до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича й у зворотному напрямку б-ром Т. Шевченка);

від вул. Чорнобильської до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича й у зворотному напрямку б-ром Т. Шевченка); автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 231 від вул. Кадетський Гай до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);

від вул. Кадетський Гай до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича); автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 429 від вул. Тулузи до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);

від вул. Тулузи до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича); автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 433 від вул. Жолудєва до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича);

від вул. Жолудєва до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича); автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 450 від вул. Солом’янської до пл. Перемоги за власною схемою, далі вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (у зворотному напрямку вул. Саксаганського) – далі за власною схемою;

від вул. Солом’янської до пл. Перемоги за власною схемою, далі вул. Старовокзальна – вул. Жилянська (у зворотному напрямку вул. Саксаганського) – далі за власною схемою; автобусів маршруту загального користування в режимі маршрутного таксі № 575 від вул. Сергія Данченка до б-ру Т. Шевченка (розворот на перехресті з вул. Леонтовича).

Також із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня зміниться робота станцій метрополітену «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» та «Театральна».

Нагадаємо, з 16 червня у Києві розпочалася серія культурно-просвітницьких заходів під егідою КиївПрайд, що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.