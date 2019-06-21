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    У вихідні через КиївПрайд закриють три центральні станції метро

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    У центрі Києва відбудеться Марш рівності - У вихідні через КиївПрайд закриють три центральні станції метро
    У центрі Києва відбудеться Марш рівності

    Режим роботи метро буде змінено для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів

    У вихідні, 22-23 червня, у зв’язку із проведенням масових заходів у центральній частині Києва зміниться робота станцій метрополітену «Палац спорту», «Площа Льва Толстого» та «Театральна». Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

    Із 18:00 22 червня до закінчення роботи на вхід/вихід закриють станції метрополітену «Площа Льва Толстого», «Палац Спорту» (станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла).

    23 червня із початку роботи метрополітену до закінчення заходів закриють на вхід/вихід станції метрополітену «Площа Льва Толстого», «Палац Спорту» (електропоїзди проїжджатимуть вказані станції без зупинок).

    Із 18:00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід/вихід закриють також станцію метрополітену «Театральна» (працюватиме в режимі пересадочного вузла).

    23 червня можливе закриття на вхід і вихід станцій та пересадочних вузлів для забезпечення безпечного перевезення пасажирів та учасників заходів.

    Нагадаємо, з 16 червня у Києві розпочалася серія культурно-просвітницьких заходів під егідою КиївПрайд, що завершиться Маршем рівності у неділю, 23 червня.

    Передбачається, що у 2019 році на Марші буде близько 10 тисяч учасників.

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