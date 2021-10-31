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    З 1 листопада Київ запроваджує локдаун: що потрібно знати

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    У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу, Київ запроваджує суворі обмеження - З 1 листопада Київ запроваджує локдаун: що потрібно знати
    У зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу, Київ запроваджує суворі обмеження
    фото з відкритих джерел

    У Києві з 1 листопада запровадять карантинні обмеження через поширення коронавірусу

    У Києві понеділка, 1 листопада, посилюють карантинні обмеження. У місті впроваджують нові заборони, а школярі поки що не повернуться за парти. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на екстреному брифінгу у четвер, 28 жовтня, пише «Слово і діло».

    Мер зазначив, що епідеміологічні показники столиці вже відповідають «червоній» зоні карантину, тому Держкомісія з ТЕБ та НС має ухвалити відповідне рішення.

    «Рішення про віднесення міста чи регіону ухвалює держкомісія. Ми звертаємося до уряду з проханням ухвалити таке рішення», – сказав він.

    За словами Кличка, через напружену ситуацію із Covid-19 місто ухвалило рішення суттєво посилити карантин з понеділка, 1 листопада.

    Так, тільки з негативним ПЛР-тестом або Covid-сертифікатом зможуть працювати (і можнf відвідувати):

    • заклади харчування;
    • готелі;
    • установи і заклади соціального захисту;
    • спортзали та фітнес-центри;
    • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду.

    Крім того, лише з Covid-сертифікатом або тестом можна буде:

    • Проводити масові заходи;
    • Відвідувати торгово-розважальні центри.

    Зокрема, що стосується правил для відвідувачів ТРЦ.

    Діти до 18 років можуть зайти до торгового центру лише у супроводі дорослого. Але при цьому, у дорослого повинен бути сертифікат про вакцинацію (про дві дози) або негативний ПЛР-тест.

    Громадський транспорт, за словами Кличка, не зупинятимуть, проте пасажирам потрібно мати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

    «Громадський транспорт закривати ми не збираємось. Він працюватиме, але їздити в ньому повинні будуть пасажири, які мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевірятимуть документи не при вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців»,– розповів мер.

    Школи

    Як заявив Кличко, столичні школярі із понеділка за парти не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів: з 1 до 11 класу. У такому режимі школи працюватимуть для покращення епідситуації у Києві.

    Це рішення місто ухвалило після консультацій з МОН та МОЗ.

    Дитсадки у Києві продовжать працювати, але дотримуючись правил «червоної зони» – за умови вакцинації 100% персоналу закладів.

    Нагадаємо, інфекціоністка Ольга Голубовська прогнозує, що коронавірус ще триматиме у напрузі людство кілька років, але з часом все ж піде на спад, якщо не з’являться якісь нові, більш агресивні штами.

    Як повідомлялося, напередодні посилення карантину утворилися черги до центрів вакцинації та пунктів щеплення. Так, у суботу, 30 жовтня, чимало охочих вакцинуватися зібралися на території Міжнародного виставкового центру. За словами людей, «жива» черга тут рухається зі швидкістю 15 метрів на годину.

    Раніше Київський метрополітен попередив, що з понеділка, 1 листопада, пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень.

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    Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт карантин місто школярі коронавірус
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    З 1 листопада Київ запроваджує локдаун: що потрібно знати