«Коронація слова»-2021: хто став лауреатом відзнаки «Золоті письменники України»

Авторів-переможців та їхні твори назвали під час онлайн-церемонії 30 жовтня

Міжнародний літературний конкурс «Коронація слова» оголосив переможців конкурсу «Гранд Коронація» та лауреатів відзнаки «Золоті письменники України», повідомляє Укрінформ.

Авторів та їхні твори назвали під час онлайн-церемонії 30 жовтня співзасновники «Коронації слова» Тетяна та Юрій Логуші.

Відзнаками «Золоті письменники України» відзначені Любов Відутa, Дарина Гнатко (Юлія Іргізова), Наталя Гурницька, Олександр Есаулов, Еліна Заржицька, Ірена Карпа, Олена Печорна (Олена Сердюк), Юрій Шевчук (США), Любов Яковенко.

Як зауважили Тетяна та Юрій Логуші, пандемія вплинула не тільки на наше життя, а й дещо змінила сам формат конкурсу.

«Деякі твори надіслані на конкурс, вже надруковано. На це є важлива причина: адже видавництва мали можливість презентувати ці книги на книжкових виставках. Сподіваємося, і автори, і читачі розуміють, наскільки це важливо для автора і книги. Тому цього разу ми вирішили розділити твори, надіслані на конкурс, на дві частини: ті, які вже вийшли друком за той час, поки тривав конкурс; і ті твори, котрі ще не видані. На голосуванні обрано двох лауреатів: переможця виданих творів і переможця рукописів», – зазначили вони.

Тож переможцями конкурсу «Гранд Коронація» у категорії «Твори для дорослих» у номінації «Романи» стали переможці виданих романів:

Ірен Роздобудько «Фаріде» (у рукописі «Апокриф»);

«Гетьманат» (1, 2 частина) Василь Добрянський;

«Винуваті люди» Тетяна Белімова.

Переможці рукописів:

«Відкинуті Богом» Олексій Волков;

«Та що ламає вітер» Надія Лис;

«Шанці» Ольга Саліпа.

Спецвідзнаки отримали:

«Міжнародний вибір» – Відзнака від посла Франції «За висвітлення історії українсько-французьких відносин» – «Таємна місія шевальє Нантейля» Василь Добрянський;

«За популяризацію Кубанської України» від стартапу «Лінгарт – живі книги» – «Отаман» Віктор Михайлов (Віктор Вальд);

Відзнака від Бердянського університету «За художню панораму українського життя початку ХХ століття та за ліричну історію кохання» – «Винуваті люди» Тетяна Белімова;

Відзнака «За відкриття скарбів культури Сіверщини і легенд Коропівського краю» від Чернігівської обласної організації Національної спілки письменників України – «Навала» Володимир Ворона;

«За найкраще художньо-психологічне осягнення дійсності» від Олени Єременко, доктора філологічних наук, професорки, заступниці голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – «Інші двері» Олександр Вільчинський;

Відзнака за найкращий історично-патріотичний твір – «Гетьманат» Василь Добрянський; Особиста спецвідзнака від Олександра Афоніна – «Відкинуті Богом» Олексій Волков;

Відзнака «За популяризацію українських художників, котрі завоювали Францію» від Марини Олійник – «Плач Пересмішниці» Надія Лис;

Відзнака «Сила слова» за висвітлення кримськотатарської історії від Духовного управління мусульман України – «Апокриф» Ірен Роздобудько;

Відзнака від стартапу «Лінгарт – живі книги» за співчутливе розкриття болючих історичних моментів історії України та Польщі – «Схизматик» Тетяна Пахомова;

Відзнака громадської організації «Книжковий простір» «За науково-фантастично-сатиричний роман про майбутнє, в якому Україна керує світом – хоч і має свої скелети в шафі» – «Вугледар 2099» Марина Гримич;

Відзнака за найкращий твір на воєнну тематику «За висвітлення жахів війни на прикладі родини, котра жила на Збручі – і опинилася на розломі країн і культур» – «Шанці» Ольга Саліпа;

Відзнака за захопливі мандрівки в стародавню історію України – «Хоробор» Володимир Ворона;

Відзнака «За висвітлення «темних місць» історії України в часи СРСР» від видавництва «Український пріоритет» – «Слухайся Єви, Адаме» Ольга Слоньовська.

Номінація «Пісенна лірика»:

1 премія – «Летів листок» Богдан Стельмах;

2 премія – «Брат» та «Покривання коси» Олена Миклащук;

3 премія – твір «Сварга» Ігор Жук, збірка «Беатріче» Анатолій Матвійчук.

Спецвідзнака за захопливе занурення в історію Києва» від ГО «Культурний фонд Київщини» – твір «Сів спочити до вогнища Кий» Богдан Щеглюк; Спецвідзнака за найкращу патріотичну збірку – «Кує зозуля на калині» Антоніна Листопад.

Номінація «П’єси»:

«Маленьке пісочне життя» Юрій Васюк;

«Мінкульт» Сергій Васильєв та «Країна Зеро» Надія Симчич;

«Нижньогірська генеральша» Людмила Говійна.

Спецвідзнаки:

За художнє осмислення життя видатних українців від Володимира Козюка та Іванни Малевич – «Казимир Малевич: Пі-Ер квадрат» Надія Тубальцева;

Відзнака «Правосуддя» за привернення уваги до необхідності реформування правової системи – твір «Труп потерпілого» Оксана Драчковська;

Відзнака за історичну тематику – «Поїзд минулого мчить у майбутнє» Гарольд Бадикін; Спецвідзнака за актуальність ідеї – «Капкан для жаб» Людмила Говійна;

Відзнака за комічний пафос – «Дядя Фрейд» Марина Смілянець; Відзнака за кращий твір про інклюзію – «Стерва» Юрій Васюк.

Номінація «Кіносценарії». Дві перші премії отримали твори двох категорій – рукопис та фільм, який у виробництві:

«Пані Навігація» Любов Якимчук та «Памфір» Дмитро Сухолиткий Собчук;

«Той, що грає в темряві» Сергій Баженов, «33й» Сергій Баженов;

«Є лише дві нескінченні речі, блін» Сергій Баженов.

Спецвідзнаки:

Київського університету імені Бориса Грінченка за найкращий сценарій інтелектуального фільму – «Портрет» Надія Кошман;

Відзнака Міжнародного інтернет-кінофестивалю «Star Independent» та Альони Яремчук – «Варсава» Віра Мельник та «Заповіт Ховшеби» Віктор Абузяров;

Відзнака за найкращий сценарій історично-патріотичного фільму – «Командир студентської сотні» Віктор Рибачук;

Спецвідзнака «Симпатія Одеської кіностудії» – «Замок семи печаток» Алла Мелентьєва.

Найкращий сценарій підліткового фільму – «Діамантова корона» Василь Босович.

Переможцями конкурсу «Гранд Коронація» в категорії «Твори для дітей та молоді» стали:

Номінація «П’єси»:

«Читотинь із країни Чинічляндії» Анна Багряна (Болгарія-Україна);

«Перехрещені часом» Олександр Мірошниченко (м. Київ);

«Біла пані» Олександр Гаврош (м. Ужгород).

Номінація «Пісенна лірика»:

«Телесикова весна» Людмила Живолуп (с. Чубинське);

Збірка пісень «Вихор» Володимир Даник (м.Черкаси);

«Чомусик» Каріна Лінова (м.Київ).

Спецвідзнаки:

від Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» – збірка «Всерйоз і жартома» Світлана Романенко;

від Анни і Раїси Заклецьких та дитячого фольклорного народного вокально-хореографічного ансамблю «Зернятко» Будинку творчості «Вітряні гори» – твори «Птах» Тамара Чайкіна та «Чомусик» Каріна Лінова.

Номінація «Кіносценарії». Спецвідзнака від Київського університету імені Бориса Грінченка «За найкращий кіносценарій для молоді» – «Міаре» Наталія Дев’ятко (м. Дніпро).

Анімаційні сценарії:

«Пригоди майже звичайної качки» Євген Чвіров (м.Енергодар);

«Чаклунки-дивачки, чари та катастрофи» Світлана Конощук (м.Київ);

«Домовик і Парамон» Євген Чвіров (м. Енергодар).

Повнометражні кіносценарії:

«Зберігайте спокій» Лана Ра (Світлана Конощук);

«Чорні археологи» Олександр Есаулов (м. Ірпінь);

«Зоряна електричка» Олександр Есаулов (м.Ірпінь).

Номінація «Повісті»:

«Прокляття весільної сукні» Олена Крижановська (м.Київ);

«Бережниця» Наталя Бонь (м. Золотоноша);

«Шістдесят п'ятий день карантину» Наталя Бонь (м. Золотоноша).

Спецвідзнаки:

«Читацька мрія підлітків» від підліткового журналу «Однокласник» – «Скарб вікінгів» Олена Терещенко (м. Чернігів);

«За глибоке і захопливе занурення в історію» від підліткового журналу «Однокласник» за твір «Невидима сотня» Олександр Зубченко (м. Вишгород).

Нагадаємо, що «Гранд Коронація» – це конкурс, який заснували в межах «Коронації слова» Тетяна та Юрій Логуші. У конкурсі змагаються переможці — лауреати перших премій у номінаціях «Романи», «П’єси», «Кіносценарії» та «Проза для дітей». Вперше Гранд Коронація слова була проведена у 2010 році.

«Золоті письменники України» – українська літературна відзнака, започаткована у 2012 році. Вручається українським письменникам-романістам, які видали твори українською або в перекладі українською мовою у форматі паперової книжки сукупним накладом понад 100 тис. примірників за період від початку 2000-го року до теперішнього часу. У 2012 та 2013 роках відзнака вручалася на окремій церемонії нагородження, з 2015 року вручається під час церемонії народження переможців «Коронація слова». Нагороду заснували Тетяна та Юрій Логуші у 2012 році. За словами Тетяни та Юрія, на започаткування нової нагороди їх надихнула «золота авторка» «Коронації слова» Люко Дашвар, сукупний наклад творів якої перевищив сто тисяч на той час.

До слова, Нобелівську премію з літератури у 2021 році отримав танзанійський письменник Абдулразак Гурна «за його безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму і долю біженців у прірві між культурами і континентами». Про це повідомили у Нобелівському комітеті.

Абдулразак Гурна наразі проживає у Британії та пише англійською. Гурна народився на острові Занзібар у 1948 році в сім'ї мусульман арабського походження. У 1968 році переїхав до Великої Британії. Він є автором романів «Рай», який раніше був включений у число претендентів на Букерівську премію, а також романів «Дезертирство», «Захоплення тишею», «Біля моря».