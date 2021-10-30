У Києві напередодні посилення карантину – черги за щепленням від Covid-19 (фото)

«Жива» черга тут рухається зі швидкістю 15 метрів на годину

У Києві напередодні посилення карантину утворилися черги до центрів вакцинації та пунктів щеплення. Так, у суботу, 30 жовтня, чимало охочих вакцинуватися зібралися на території Міжнародного виставкового центру. За словами людей, «жива» черга тут рухається зі швидкістю 15 метрів на годину.

Не менше людей і біля інших пунктів.

Раніше Київський метрополітен попередив, що з понеділка, 1 листопада, пасажири підземки без ковід-сертифікату або негативного тесту ризикують бути оштрафованими на щонайменше 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, із 1 листопада через скрутну ситуацію з епідемією коронавірусу у Києві посилюють карантин – у громадський транспорт пускатимуть лише тих пасажирів, які зробили щеплення від ковіду або мають негативний тест на наявність хвороби.

28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Також у місті Червоноград, що на Львівщині, уранці 30 жовтня утворилася величезна черга до центру вакцинації від Covid-19. Вервечка людей, охочих зробити щеплення, розтягнулася на цілу вулицю.

Крім того, у Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ «Панорама Plaza» охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.

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