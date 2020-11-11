З нагоди турецького свята на площі Анкари в Києві висадили дерева (фото)

В акції взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере

На площі Анкари в Києві з нагоди турецького свята «Подих майбутнього: національне свято озеленення» висаджено 25 дерев: 17 лип та 8 червоних кленів.

Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

У 2019 році свято національного озеленення запровадив президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган. Цього року підтримати ініціативу були запрошені 35 країн.

Участь в заході взяли Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере, заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Харченко, заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ірина Ставчук. До висадження дерев також долучилися в. о. генерального директора КО «Київзеленбуд» Олексій Король та директор комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Деснянського району Євген Карп.

Символічно, для відзначення події було обрано площу Анкари, розташовану на перетині вулиці Сержа Лифаря та проспекту Володимира Маяковського у Деснянському районі. Ім’я столиці Туреччини площа отримала у 2003 році – на знак шани місту-побратиму Києва. Тут знаходиться пам'ятний знак з написами українською та турецькою мовами, що символізує дружбу двох народів.