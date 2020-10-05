  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)

    • Розсилка
    Оновлений фонтан буде підсвічуватися та матиме автоматичне керування - Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)
    Оновлений фонтан буде підсвічуватися та матиме автоматичне керування
    Фото: Київзеленбуд

    Розпочинається капремонт фонтана біля пам'ятника

    У понеділок, 5 жовтня, розпочинаються підготовчі роботи до капітального ремонту фонтана біля пам’ятника засновникам Києва у Наводницькому парку.

    Про це повідомляє пресслужба комунального обєднання «Київзеленбуд».

    Оновлений водограй буде підсвічуватися та матиме автоматичне керування.

    У 2020 році заплановано провести всі роботи для повноцінної роботи фонтана. Першочергово демонтовано гранітне покриття, старі кабелі, обладнання та трубопроводи. В рамках капремонту передбачено влаштування технологічного трубопроводу фонтана, електромонтажні роботи, встановлення обладнання фонтана. Фінальним етапом робіт стане пусконаладка водограю.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)
    Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)
    Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)
    Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)

    Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

    12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

    Також на Оболонській площі в Києві з’явився новий світломузичний фонтан. 

    Київ ремонт фонтан Київзеленбуд пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies