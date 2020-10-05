Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)



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Оновлений фонтан буде підсвічуватися та матиме автоматичне керування Фото: Київзеленбуд

Розпочинається капремонт фонтана біля пам'ятника

У понеділок, 5 жовтня, розпочинаються підготовчі роботи до капітального ремонту фонтана біля пам’ятника засновникам Києва у Наводницькому парку.

Про це повідомляє пресслужба комунального обєднання «Київзеленбуд».

Оновлений водограй буде підсвічуватися та матиме автоматичне керування.

У 2020 році заплановано провести всі роботи для повноцінної роботи фонтана. Першочергово демонтовано гранітне покриття, старі кабелі, обладнання та трубопроводи. В рамках капремонту передбачено влаштування технологічного трубопроводу фонтана, електромонтажні роботи, встановлення обладнання фонтана. Фінальним етапом робіт стане пусконаладка водограю.

Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.

12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.

Також на Оболонській площі в Києві з’явився новий світломузичний фонтан.