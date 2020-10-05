Біля пам’ятника засновникам Києва з’явиться світловий водограй (фото)
Розпочинається капремонт фонтана біля пам'ятника
У понеділок, 5 жовтня, розпочинаються підготовчі роботи до капітального ремонту фонтана біля пам’ятника засновникам Києва у Наводницькому парку.
Про це повідомляє пресслужба комунального обєднання «Київзеленбуд».
Оновлений водограй буде підсвічуватися та матиме автоматичне керування.
У 2020 році заплановано провести всі роботи для повноцінної роботи фонтана. Першочергово демонтовано гранітне покриття, старі кабелі, обладнання та трубопроводи. В рамках капремонту передбачено влаштування технологічного трубопроводу фонтана, електромонтажні роботи, встановлення обладнання фонтана. Фінальним етапом робіт стане пусконаладка водограю.
Як повідомлялося, у червні цього року у парку Партизанської слави почав працювати новий світловий пішохідний фонтан.
12 серпня фонтан у парку Партизанської слави був внесений до Національного реєстру рекордів України, як найвищий світловий пішохідний фонтан.
Також на Оболонській площі в Києві з’явився новий світломузичний фонтан.