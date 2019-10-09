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    Вночі у дворі будинку на Троєщині палали чотири автомобілі

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    Рятувальники оперативно ліквідували пожежі - Вночі у дворі будинку на Троєщині палали чотири автомобілі
    Рятувальники оперативно ліквідували пожежі

    Рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію пожеж в автівках

    Минулої доби столичні вогнеборці тричі ліквідовували автомобільні пожежі.

    Перший виклик до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшов 8 жовтня, о 19:13. На проїжджій частині дороги на вул. Закревського, 57 у Деснянському районі столиці в автомобілі Chevrolet Aveo виникла пожежа. Рятувальники ліквідували пожежу о 19:28. Внаслідок займання пошкоджено моторний відсік та електропроводку. Про це повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Наступний подібний виклик надійшов 9 жовтня о 00:32. У дворі 16-поверхового житлового будинку на просп. Григоренка, 3-А у Дарницькому районі столиці горів автомобіль Chevrolet Cruse. Бійці 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини ліквідували пожежу о 00:59. Внаслідок пожежі пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля.

    Останній тривожний виклик до Служби порятунку 101 надійшов о 02:44. У дворі 22-поверхового житлового будинку на вул. Закревського, 95-А виникла пожежа в чотирьох автомобілях. Рятувальники о 03:10 ліквідували пожежу. В автомобілі Toyota Land Cruiser пошкоджено лакофарбове покриття, шини, салон та внутрішнє оздоблення автомобіля, моторний та багажний відсік. В автомобілі Volkswagen Passat пошкоджено лакофарбове покриття, шини, салон та внутрішнє оздоблення автомобіля, а також моторний відсік. В автомобілі Mercedes Bens ML 350 пошкоджено лакофарбове покриття, багажне відділення, заднє скло та бампер. В автомобілі Land Rover Velar пошкоджено лакофарбове покриття та багажне відділення.

    Причини виникнення трьох пожеж з’ясовуються.

    Жертв та постраждалих немає.

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