  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Під час пожежі у приватному кооперативі в Києві ледь не загинули двоє чоловіків

    • Розсилка
    На місці пожежі працювали рятувальники та лікарі швидкої допомоги - Під час пожежі у приватному кооперативі в Києві ледь не загинули двоє чоловіків
    На місці пожежі працювали рятувальники та лікарі швидкої допомоги
    Фото: ДСНС

    Чоловіків було госпіталізовано з підозрою на отруєння чадним газом

    У вівторок, 8 жовтня, пізно ввечері сталася пожежа у двохповерховій адміністративній будівлі на території одного із приватних кооперативів на проспекті Науки у Голосіївському районі Києві.

    Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:19.

    По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на першому поверсі у кімнаті охорони на площі 40 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС

    Під час гасіння пожежі було врятовано двох потерпілих, один з яких отримав опіки верхніх кінцівок. Обох чоловіків було госпіталізовано з підозрою на отруєння чадним газом.

    О 22:45 пожежу було локалізовано, а о 22:54 - ліквідовано.

    Внаслідок займання вогнем пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стелю будівлі.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Під час пожежі у приватному кооперативі в Києві ледь не загинули двоє чоловіків
    Під час пожежі у приватному кооперативі в Києві ледь не загинули двоє чоловіків

    При ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Києві та 15 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 7 жовтня сталася пожежа в одній із квартир у будинку на проспекті Перемоги, 9/47 у Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі було врятовано жінку похилого віку.

    пожежа Київ ДСНС лікар рятувальники чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ