Під час пожежі у приватному кооперативі в Києві ледь не загинули двоє чоловіків



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На місці пожежі працювали рятувальники та лікарі швидкої допомоги Фото: ДСНС

Чоловіків було госпіталізовано з підозрою на отруєння чадним газом

У вівторок, 8 жовтня, пізно ввечері сталася пожежа у двохповерховій адміністративній будівлі на території одного із приватних кооперативів на проспекті Науки у Голосіївському районі Києві.

Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 22:19.

По прибуттю на місце події найближчих пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося на першому поверсі у кімнаті охорони на площі 40 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС

Під час гасіння пожежі було врятовано двох потерпілих, один з яких отримав опіки верхніх кінцівок. Обох чоловіків було госпіталізовано з підозрою на отруєння чадним газом.

О 22:45 пожежу було локалізовано, а о 22:54 - ліквідовано.

Внаслідок займання вогнем пошкоджено особисті речі, закопчено стіни та стелю будівлі.

При ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Києві та 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 7 жовтня сталася пожежа в одній із квартир у будинку на проспекті Перемоги, 9/47 у Шевченківському районі столиці. Під час ліквідації пожежі було врятовано жінку похилого віку.