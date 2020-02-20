З початку року у Чорнобильській зоні поліція затримала понад 30 шукачів пригод



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Минулої доби у зоні ЧАЕС поліція затримала двох молодиків Фото: Нацполіція

Порушники потрапляють до зони відчуження, оминаючи контрольно-пропускні пункти

З початку 2020 року поліція у зоні ЧАЕС виявила 32 туристи-правопорушники. Усі шукачі пригод потрапили на територію зони відчуження незаконно, оминаючи контрольно-пропускні пункти.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зокрема, минулої доби працівники відділу поліції ЧАЕС під час патрулювання території зони відчуження поблизу відселеного села Вільча виявили двох молодих чоловіків.

Встановлено, що 31-річний житель Чернігова та 23-річний мешканець міста Дніпро поза КПП незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Відносно порушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Туристам-порушникам загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського суду Київщини для прийняття рішення.

Як повідомлялося, наприкінці січня цього року під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, поблизу відселеного села Черевач, поліція виявила трьох любителів радіаційного відпочинку.