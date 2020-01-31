У Чорнобильській зоні поліція затримала чергових шукачів пригод (фото)



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Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу Фото: Нацполіція

Любителі екстремального відпочинку потрапили до зони ЧАЕС незаконно

Під час патрулювання зони відчуження Чорнобильської АЕС, поблизу відселеного села Черевач, поліція виявила трьох любителів радіаційного відпочинку. Правопорушники - кияни 20-ти та 26 років, які незаконно проникли на територію зони.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У відношенні молодих людей було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, минулого тижня під час патрулювання території Чорнобильської зони відчуження, поблизу відселеного с. Корогод, працівники відділу поліції зони ЧАЕС виявили двох чоловіків, які проникли туди незаконно.

Також нещодавно правоохоронці під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження у лісі поблизу с. Розсоха виявили трьох туристів-екстремалів.

Двоє жителів Чернігова та мешканець Вінниччини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи контрольно-перепускні пункти.

14 січня під час патрулювання Чорнобильської зони відчуження поліцейські спільно з прикордонниками затримали чотирьох мешканців Житомирщини. Чоловіки зі зброєю проникли на територію зони ЧАЕС, минаючи пропускні пункти.