З України вирушає перший туристичний чартер



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Літаак має вирушити до Тірани о 10 ранку Фото: jonikaairlines.com.ua/

О 10 ранку вилетить літак до Тірани

Сьогодні із столичного аеропорту «Київ» вирушає перший за останні три місяці туристичний чартер.

О 10 ранку вилетить літак до Албанії. Наразі вже триває реєстрація на рейс. Переліт здійснює авіакомпанія Jonika.

Також зазначимо, що усі 185 місць на борту лайнера зайняті.

Окрім чартеру сьогодні в аеропорту «Київ» очікують на виліт рейсові літаки лоуткостера Wizz Air. Зранку вже вилетів борт у Дортмунд. Готуються до подорожі літаки у Будапешт, Гамбург, Лутон. Меммінген, Таллін, Лейпциг, Кельн, Коппенгаген.

Із внутрішніх рейсів з Жулян заплановано виліт до Запоріжжя.

Зазначимо. що з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

Також найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня.

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