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    З України вирушає перший туристичний чартер

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    Літаак має вирушити до Тірани о 10 ранку&nbsp; - З України вирушає перший туристичний чартер
    Літаак має вирушити до Тірани о 10 ранку 
    Фото: jonikaairlines.com.ua/

    О 10 ранку вилетить літак до Тірани

    Сьогодні із столичного аеропорту «Київ» вирушає перший за останні три місяці туристичний чартер.

    О 10 ранку вилетить літак до Албанії. Наразі вже триває реєстрація на рейс. Переліт здійснює авіакомпанія Jonika.

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    З України вирушає перший туристичний чартер
    З України вирушає перший туристичний чартер

    Також зазначимо, що усі 185 місць на борту лайнера зайняті.

    Окрім чартеру сьогодні в аеропорту «Київ» очікують на виліт рейсові літаки лоуткостера Wizz Air. Зранку вже вилетів борт у Дортмунд. Готуються до подорожі літаки у Будапешт, Гамбург, Лутон. Меммінген, Таллін, Лейпциг, Кельн, Коппенгаген.
    Із внутрішніх рейсів з Жулян заплановано виліт до Запоріжжя.

    Зазначимо. що з 15 червня Україна частково відновила міжнародне авіасполучення. Українці вже можуть відвідати чотири країни – це Албанія, США, Велика Британія та Туреччина. З 27 червня відвідати можна буде також Туніс.

    Як повідомлялося, українська авіакомпанія SkyUp Airlines планує відновити міжнародні рейси з 1 липня польотами до Грузії та Албанії.

    Також найбільша турецька авіакомпанія Turkish Airlines включила три українських міста у розклад польотів з 1 липня. 

    Раніше ЗМІ дізналися, яким країнам Євросоюз готується заблокувати в'їзд.

     Читайте також: Україна відновлює міжнародні авіарейси. Куди можна полетіти і як поводитися в аеропортах
    туризм літак Wizz Air Україна Аеропорт Київ мандрівка реєстрація Албанія
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