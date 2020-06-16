Відновлення міжнародних авіарейсів: прикордонники за добу оформили 23,7 тисячі пасажирів



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15 червня літаки з Білорусі, ОАЕ та Нідерландів приймав аеропорт «Бориспіль» Фото: Павло Багмут, Укрінформ

В Україну за добу в'їхало 2,9 тисячі іноземців

Після відновлення пропуску в Україну іноземців та відновлення роботи усіх пунктів пропуску для повітряного сполучення, за добу на в’їзд та на виїзд з України прикордонники оформили 23,7 тисячі громадян, у тому числі пропустили в країну 2,9 тисячі іноземців. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

«Загалом минулої доби на в’їзд та на виїзд прикордонники оформили 23,7 тисячі громадян, у тому числі пропустили в Україну 2,9 тисячі іноземців», — повідомили прикордонники.

За даними ДПСУ, 15 червня на приліт прикордонники оформили 3 пасажирських авіарейси, якими в Україну прибуло майже 200 громадян. Літаки з Білорусі, ОАЕ та Нідерландів приймав «Бориспіль».

А з України до Білорусі та Нідерландів трьома літаками з аеропорту «Бориспіль» учора вилетіло понад 230 громадян.

Також напередодні аеропорт Одеси відновив авіарейси до Берліна, Будапешта і Мінська.

Прикордонники наголосили, що в’їзд іноземцям в Україну дозволений з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування Covid-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням Covid-19, передбачена обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома».

Нагадаємо, напередодні міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.