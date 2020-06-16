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    Відновлення міжнародних авіарейсів: прикордонники за добу оформили 23,7 тисячі пасажирів

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    15 червня літаки з&nbsp;Білорусі, ОАЕ та&nbsp;Нідерландів приймав аеропорт &laquo;Бориспіль&raquo; - Відновлення міжнародних авіарейсів: прикордонники за добу оформили 23,7 тисячі пасажирів
    15 червня літаки з Білорусі, ОАЕ та Нідерландів приймав аеропорт «Бориспіль»
    Фото: Павло Багмут, Укрінформ

    В Україну за добу в'їхало 2,9 тисячі іноземців

    Після відновлення пропуску в Україну іноземців та відновлення роботи усіх пунктів пропуску для повітряного сполучення, за добу на в’їзд та на виїзд з України прикордонники оформили 23,7 тисячі громадян, у тому числі пропустили в країну 2,9 тисячі іноземців. Про це інформує пресслужба ДПСУ.

    «Загалом минулої доби на в’їзд та на виїзд прикордонники оформили 23,7 тисячі громадян, у тому числі пропустили в Україну 2,9 тисячі іноземців», — повідомили прикордонники.

    За даними ДПСУ, 15 червня на приліт прикордонники оформили 3 пасажирських авіарейси, якими в Україну прибуло майже 200 громадян. Літаки з Білорусі, ОАЕ та Нідерландів приймав «Бориспіль».

    А з України до Білорусі та Нідерландів трьома літаками з аеропорту «Бориспіль» учора вилетіло понад 230 громадян.

    Також напередодні аеропорт Одеси відновив авіарейси до Берліна, Будапешта і Мінська.

    Прикордонники наголосили, що в’їзд іноземцям в Україну дозволений з обов’язковою наявністю медичного страхування, яке передбачає лікування Covid-19, обсервацію. Для осіб, які прибувають в Україну з країн зі значним поширенням Covid-19, передбачена обсервація або самоізоляція із застосунком «Дій вдома».

    Нагадаємо, напередодні міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн зі значним поширенням коронавірусної хвороби Covid-19. У списку 50 країн у «червоній» зоні.

     

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