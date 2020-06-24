ЗМІ дізналися, яким країнам Євросоюз готується заблокувати в'їзд



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ЄС розглядає можливість обмежити в’їзд для громадян США, РФ і Бразилії, де найбільше лютує коронавірус

Наразі у ЄС розглядають два потенційних списки країн, чиїм громадянам дозволять перетнути кордон

Країни Європейського Союзу обговорюють перелік країн, для яких можуть відкрити кордони з 1 липня. За попередньою інформацією, громадянам США, Росії та Бразилії буде заборонено відвідувати Євросоюз через високу захворюваність на Covid-19.

Про це пише видання The New York Times, яке отримало у розпорядження проєкти документів з обмеженнями для подорожей країнами ЄС.

«Країни Європейського Союзу, які поспішають відновити свою економічну діяльність та знову відкрити кордони після місяців обмежень від коронавірусу, готуються заблокувати в'їзд для жителів Америки через те, що Сполучені Штати не змогли взяти під контроль поширення (коронавірусу, – ред.)», - зазначається в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, наразі у ЄС розглядають два потенційних списки країн, чиїм громадянам дозволять перетнути кордон. У двох списках присутній Китай та відсутні США та інші країни, де присутній значний ризик поширення хвороби.

За словами джерел видання, європейські чиновники вважають, що для США скоріш за все не буде виключення. Проте ймовірно, що американцям дозволять відвідувати ЄС на основі нових показників захворюваності, які будуть переглядатись кожні два тижні.

Очікується, що ЄС відкриє кордони з 1 липня.

NYT нагадує, що заборона Брюсселя на в'їзд американцям є відображенням того, як Штати боролися з розповсюдженням вірусу. Так, у березні 2020, коли Європу поглинула пандемія, президент США Дональд Трамп заборонив громадянам більшості країн Європейського союзу в'їжджати в Америку.

На той момент у близько 1100 американців була виявлена інфекція і вже були зафіксовані 38 смертей. Кордони США для жителів Євросоюзу закриті до цих пір.

Нагадаємо, Україна потрапила до списку країн «червоної зони». Країна, яка входить до «червоної зони», не відповідає критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіасполучення.

До слова, МЗС України запустило інтерактивну карту з правилами виїзду за кордон.

Між іншим, з 13 червня Польща повністю відкрила внутрішні кордони для інших країн ЄС, а з 15 червня поновила міжнародне авіасполучення.

Разом з тим уряд Польщі скасував своє попереднє рішення про відновлення авіасполучення з Україною після зняття карантинних обмежень.

Зазначимо, що Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з ЄС.

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