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    За добу у Києві від Covid-19 одужали 90 людей

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    Протягом 12 вересня коронавірус підтверджено у 166 киян - За добу у Києві від Covid-19 одужали 90 людей
    Протягом 12 вересня коронавірус підтверджено у 166 киян
    Фото: з відкритих джерел

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на коронавірус

    За минулу добу, 12 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 166 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 227 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 218 тис. осіб (за добу 12 вересня – 90)
    • померли понад 5 тис. людей (за добу – 1)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 29 нових хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб
    • померли 2 813 особи

    За минулу добу, 12 вересня, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23).

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

    До слова, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

    Також повідомлялося, що майже у тисячі паломників, які повернулися із Умані, діагностували коронавірус.

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    Теги: Київ лікар хвороби імунітет коронавірус
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    За добу у Києві від Covid-19 одужали 90 людей