За добу у Києві від Covid-19 одужали 90 людей

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на коронавірус

За минулу добу, 12 вересня, у Києві коронавірус підтверджено у 166 осіб. Загалом від початку епідемії у Києві захворіли понад 227 тис. осіб на Covid-19. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 218 тис. осіб (за добу 12 вересня – 90)

померли понад 5 тис. людей (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 130 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 29 нових хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 126 тис. осіб

померли 2 813 особи

За минулу добу, 12 вересня, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

До слова, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

Також повідомлялося, що майже у тисячі паломників, які повернулися із Умані, діагностували коронавірус.