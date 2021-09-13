Київ застряг у заторах у понеділок зранку (карта)

Ускладнений рух на мостах столиці

Робочий тиждень у столиці, 13 вересня, розпочався ускладненням руху транспорту на вулицях і проспектах. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Валерія Лобановського, Голосіївському, Перемоги, Науки, Повітрофлотському, Степана Бандери, Академіка Палладіна, Героїв Сталінграда.

Також рух було ускладнено на вулицях Великій Васильківській, Богатирській, Кирилівській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній. Рух також ускладнено на Набережно-Хрещатицькій вулиці.

Незначні затори є на проспекті Леся Курбаса і на вулицях Дегтярівській і Іллєнка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності. Також затори утворилися на вулицях Березняківській, Іжевській.

Сильні затори також на Дніпровській набережній.

Рух на мостах: складно було проїхати на мостах Дарницькому, Північному та мосту Патона. На Південному мосту та мосту Метро можна було проїхати вільно.

Нагадаємо, з 20:00 11 вересня до 30 вересня на Броварському проспекті частково обмежать рух транспорту.

До слова, у Київській області частково перекрили рух трасою Київ-Одеса через будівництво транспортної розв'язки.

Відомо, що рух обмежать у селищі Віта-Поштова в напрямку столиці, перекриття діятиме з 7 вересня до 25 жовтня. Рух здійснюватимуть однією смугою правої проїзної частини.

Також, у понеділок, 6 вересня, дорожники розпочали оновлювати на Володимирському проїзді пішохідний перехід, який розташований біля Михайлівської площі. На цій ділянці замінять старе покриття на червоно-білу бруківку. Роботи триватимуть до 27 вересня.