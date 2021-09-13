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    Лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта»

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    Інфекціоніст назвав новий симптом Covid, замість втрати смаку та нюху - Лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта»
    Інфекціоніст назвав новий симптом Covid, замість втрати смаку та нюху
    Фото з відкритих джерел

    Новим симптомом лікар називає проблеми з травленням

    Найбільш потужнішим за звичайний «китайський» коронавірус виявився штам «Дельта», який кожного дня набирає обертів і стає все небезпечнішим. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

    Зокрема, у пацієнтів приєднується бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами і на 6-7 день захворювання.

    За його словами, часто стан пацієнта є компенсованим і в один момент може різко погіршитися. Тому новим симптомом лікар називає проблеми з травленням. Також інколи пацієнти описують такий симптом, як біль у попереку чи м'язах.

    Медик каже, що якщо хворим понад 35 років, то рясне пиття рідини під час недуги не допоможе, якщо не приймати ліки, навіть, якщо у хворого температура 37,2 на 6-7 день захворювання.

    «На жаль, цього разу британські вчені таки виявились праві, що мутант діє на нас інакше. Слухайтесь порад лікарів вдома, бо інакше доведеться слухатись у лікарні», – підсумував Тарас Жиравецький.

    Штам «Дельта» значно заразніший та може викликати більш серйозні захворювання, ніж усі інші відомі. Також вірус мутував і пристосувався до нових умов.

    Фахівці основними симптомами штаму називають інтенсивний біль голови, першіння у горлі, гарячка і кашель. Захищатися від нового штаму потрібно так само як і раніше. Дослідження у Британії показали, що вакцина Pfizer мала ефективність 33% проти «Дельти» після однієї дози та 88% після двох доз. У випадку з AstraZeneca ефективність становила 33% після першої дози, але зростала до 60% після другої.

    Як повідомляв «Главком», раніше суд дозволив мінісерству охорони здоров’я не розголошувати угоди про закупівлю вакцини від Covid-19.

    Крім цього, Господарський суд Києва частково задовольнив позов державного підприємства «Медичні закупівлі України» до приватного акціонерного товариства «Лекхім» (Київ) і постановив стягнути 684,2 тис. грн пені за порушення контракту та 9,7 тис. грн судового збору. Гроші стягують за прострочення першої поставки китайської вакцини CoronaVac.

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    Теги: лікар інфекція імунітет ліки вірус коронавірус
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    Лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта»