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    На початку тижня у Києві очікується тепла погода

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    Перший робочий день у столиці пройде без опадів - На початку тижня у Києві очікується тепла погода
    Перший робочий день у столиці пройде без опадів
    Фото: glavcom.ua

    Найбільше сонця буде в першій половині дня

    Понеділок, 13 вересня, порадує киян теплою погодою. Вдень у столиці повітря прогріється до +26 градусів, свідчать дані погода УНІАН.

    Протягом дня очікується невелика хмарність з періодами повного прояснення. Найбільше сонця очікується в першій половині дня. Без опадів.

    Вітер дутиме західний, а його швидкість становитиме 2,6 - 3,9 м/с.

    Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 745-746 міліметрів ртутного стовпа.

    Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.

    До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів

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    Теги: прогноз погоди Київ повітря вітер столиця
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    На початку тижня у Києві очікується тепла погода