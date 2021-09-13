На початку тижня у Києві очікується тепла погода
Найбільше сонця буде в першій половині дня
Понеділок, 13 вересня, порадує киян теплою погодою. Вдень у столиці повітря прогріється до +26 градусів, свідчать дані погода УНІАН.
Протягом дня очікується невелика хмарність з періодами повного прояснення. Найбільше сонця очікується в першій половині дня. Без опадів.
Вітер дутиме західний, а його швидкість становитиме 2,6 - 3,9 м/с.
Атмосферний тиск стабільний, але знижений, 745-746 міліметрів ртутного стовпа.
Нагадаємо, у повітрі над Києвом зросла кількість шкідливих речовин.
До слова, літом столиця встановила 14 температурних рекордів
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