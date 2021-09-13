За добу в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19
18 українців напередодні не змогли побороти Covid-19
12 вересня в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусу
За минулу добу, 12 вересня, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 833 особи;
- летальних випадків – 18;
- одужало – 758 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – понад 10 тис. осіб,
- методом ІФА – 1 659 осіб,
- експрес-тестами – 9 147 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – понад 2,3 млн осіб;
- одужало – понад 2,2 млн осіб;
- летальних випадків – понад 54 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – понад 1,2 млн.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.
До слова, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».
Також повідомлялося, що майже у тисячі паломників, які повернулися з Умані, діагностували коронавірус.