За добу в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19

12 вересня в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусу

За минулу добу, 12 вересня, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 833 особи;

летальних випадків – 18;

одужало – 758 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – понад 10 тис. осіб,

методом ІФА – 1 659 осіб,

експрес-тестами – 9 147 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – понад 2,3 млн осіб;

одужало – понад 2,2 млн осіб;

летальних випадків – понад 54 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – понад 1,2 млн.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

До слова, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

Також повідомлялося, що майже у тисячі паломників, які повернулися з Умані, діагностували коронавірус.