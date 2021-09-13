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    За добу в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19

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    18 українців напередодні не змогли побороти Covid-19 - За добу в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19

    18 українців напередодні не змогли побороти Covid-19

    фото: ЕРА

    12 вересня в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусу

    За минулу добу, 12 вересня, в Україні зафіксовано 1205 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 149, медпрацівників – 23). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 833 особи;
    • летальних випадків – 18;
    • одужало – 758 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – понад 10 тис. осіб,
    • методом ІФА – 1 659 осіб,
    • експрес-тестами – 9 147 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – понад 2,3 млн осіб;
    • одужало – понад 2,2 млн осіб;
    • летальних випадків – понад 54 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – понад 1,2 млн.
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    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (166), Тернопільській (148), Чернівецькій (120), Житомирській (88) та Львівській (86) областях.

    До слова, лікар назвав новий специфічний симптом Covid-штаму «Дельта».

    Також повідомлялося, що майже у тисячі паломників, які повернулися з Умані, діагностували коронавірус.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    За добу в Україні госпіталізували понад 800 інфікованих Covid-19