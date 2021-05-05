За добу в Києві виявлено менш як 150 нових хворих на коронавірус

Офіційні дані свідчать, що коронавірусна ситуація в Києві покращилася

Минулої доби у Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли 16 осіб

За минулу добу, 4 травня, у Києві коронавірус виявлено у 143 людей. Це на 8 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 3 травня було 151 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 196735 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 124611 осіб (за добу 4 травня – 38),

померли 4697 осіб (за добу 16).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 119488 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 73 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 100 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 101842 особи (за добу 4 травня – 231),

померли 2407 людей (за добу 1).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2090986 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 4 травня зафіксовано 2576 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 4 травня у Києві зроблено 57 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 355 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 3 травня в Києві виявили 151 хворого на коронавірус, померли 15 осіб

28 квітня вранці Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення з 1 травня послаблити у місті суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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