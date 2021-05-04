Covid-19 у Києві пішов на спад: за добу виявили 151 хворого

Вчора до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19

У Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 196 592). ...15 летальних випадків від вірусу (загалом 4681)», - написав Кличко в соцмережі Facebook у вівторок.

За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19.

Одужали 72 людини, які захворіли раніше. Загалом коронавірус подолали 124 573 жителі Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 87, у Голосіївському – 13, у Святошинському й Дарницькому районах – по 11 нових випадків.

Як повідомлялося, 2 травня в Києві виявили 95 нових випадків захворювання Covid-19, 1 травня – 117 нових випадків, 30 квітня - 671 випадок, 29 квітня – 868 випадків, 28 квітня – 940 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.