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    Covid-19 у Києві пішов на спад: за добу виявили 151 хворого

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    Найбільше нових хворих виявили у Дніпровському районі столиці&nbsp; - Covid-19 у Києві пішов на спад: за добу виявили 151 хворого
    Найбільше нових хворих виявили у Дніпровському районі столиці 
    Фото з відкритих джерел

    Вчора до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19

    У Києві за минулу добу, 3 травня, лабораторно підтверджено 151 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

    «151 підтверджений випадок захворювання на коронавірус (загалом 196 592). ...15 летальних випадків від вірусу (загалом 4681)», - написав Кличко в соцмережі Facebook у вівторок.

    За добу до лікарень столиці госпіталізували 30 пацієнтів із діагнозом Covid-19.

    Одужали 72 людини, які захворіли раніше. Загалом коронавірус подолали 124 573 жителі Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 87, у Голосіївському – 13, у Святошинському й Дарницькому районах – по 11 нових випадків.

    Як повідомлялося, 2 травня в Києві виявили 95 нових випадків захворювання Covid-19, 1 травня – 117 нових випадків, 30 квітня - 671 випадок, 29 квітня – 868 випадків, 28 квітня – 940 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

    Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

    До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

    Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.

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    Теги: Віталій Кличко Київ медицина лікар мер лікарня хвороби коронавірус
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