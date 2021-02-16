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    З’явилась інтерактивна карта пунктів обігріву на Київщині

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    У Київській області діють як стаціонарні, так і пересувні пункти обігріву - З’явилась інтерактивна карта пунктів обігріву на Київщині
    У Київській області діють як стаціонарні, так і пересувні пункти обігріву
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині на час негоди діють понад 600 пунктів обігріву

    Київська обласна держадміністрація розробила інтерактивну карту з детальною інформацією про пункти обігріву, які працюють під час погіршення погодних умов. Таких в області 627. Про це повідомляє пресслужба обладміністрації.

    Карта функціонує у тестовому режимі.

    На ній позначені стаціонарні, пересувні та мобільні пункти обігріву. Вказані дані про точну адресу, графік роботи та контактний номер телефону відповідальної особи кожного пункту обігріву.

    Як повідомлялося, на час ускладнення погодних умов на території Київської області діють 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву. Вони працюватимуть в усіх районах Київщини.

    Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.

    Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрізі населених пунктів і графіки їх роботи можна подивитися тут.

    Теги: Київщина снігопад негода населення
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