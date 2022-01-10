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    За новорічний тиждень у Києві зафіксовано зниження захворюваності на грип

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    Минулого тижня на грип у Києві захворіло понад 5 тис. дорослих - За новорічний тиждень у Києві зафіксовано зниження захворюваності на грип
    Минулого тижня на грип у Києві захворіло понад 5 тис. дорослих
    фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на 21,8% порівняно із попереднім тижнем

    У Києві за перший тиждень 2022 року зареєстровано 9330 хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 60,5%. Наразі показник захворюваності становить 315,0. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба КМДА.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 21,8% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіло – 4205 (зниження на 28,1%), дорослих – 5125 осіб (зниження на 15,7%).

    У структурі захворюваності діти становлять 45,1%, а на попередньому тижні – 49%. Із них 48,1% – діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 2022 випадки серед школярів.

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 422 особи, із них 96 – діти.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я назвало три штами грипу, які циркулюють в Україні.

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    Теги: Київ грип кияни коронавірус
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    За новорічний тиждень у Києві зафіксовано зниження захворюваності на грип