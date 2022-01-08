У Англії людина заразилася пташиним грипом

Мешканець Англії перебуває на самоізоляції після контакту з домашньою птицею

Передача пташиного грипу від птахів до людини є рідкістю

На південному заході Англії у людини виявлено дуже рідкісний випадок захворювання на пташиний грип. Про це пише Independent.

«Дуже рідкісний випадок пташиного грипу був виявлений у людини, яка проживає на південному заході Англії», – повідомило Агентство охорони здоров’я Великобританії (UKHSA).

Людина заразилася після дуже тісного, регулярного контакту з великою кількістю інфікованих птахів, яких вона тривалий час утримувала у своєму домі та поблизу.

Усі контакти інфікованого простежено, і немає доказів того, що заразилися інші люди. Офіційні особи заявили, що людина наразі добре почувається і перебуває на самоізоляції.

Передача пташиного грипу від птахів до людини – так званий пташиний грип – є рідкістю і траплялася лише кілька разів у Великобританії, при цьому ризик класифікується як низький. Проте людей все ж таки закликають не чіпати хворих або мертвих птахів.

Інфекцію було виявлено шляхом, як стверджує UKHSA, регулярного моніторингу, який проводиться серед усіх, хто має тісний контакт з інфікованими птахами. Усіх заражених птахів вибракували.

Експерти поки що не змогли підтвердити, що це штам H5N1, який зараз циркулює серед птахів у Великобританії.

«Хоча ризик зараження пташиним грипом для населення дуже низький, ми знаємо, що деякі штами можуть поширюватися на людей, і тому у нас є надійні системи, щоб вчасно виявити їх і вжити заходів», – сказала головна наукова співробітниця UKHSA, професорка Ізабель Олівер.

Наразі у фахівців немає доказів того, що цей штам, виявлений у Великобританії, може поширюватися від людини до людини, але ми знаємо, що віруси постійно розвиваються, і науковці продовжують уважно стежити за ситуацією.

Нагадаємо, Європа переживає найгірший в історії спалах пташиного грипу. Нові випадки захворювання виявляють щодня.

Раніше в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.

Як відомо, у листопаді Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу.

Спалах пташиного грипу в минулому сезоні осені 2020-весни 2021 став наймасштабнішим в історії країни. Захворювання зачепило більше третини префектур, більш ніж в 50 господарствах було знищено близько 10 млн курей.

Пташиний грип – різновид грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливі кури та індички), а також деякі види ссавців. Хворобу спричинюють 16 субтипів вірусу грипу типу А. Вірус ідентифіковано в Італії на початку XX століття. Перший підтверджений випадок зараження людей пташиним грипом трапився в Гонконзі 1997 року, коли субтип H5N1 спричинив тяжке респіраторне захворювання у 18 осіб, з яких шестеро померли. Захворювання людей збіглися з епізоотією високопатогенного пташиного грипу і їх спричинив той самий субтип, який циркулював у домашніх птахів. Хворі мали тісний контакт з інфікованою домашньою птицею.

В Україні епідемія пташиного грипу востаннє була зафіксована у 1963-1964 рр. в Харківській і Дніпропетровській областях.

Хвороба в домашньої птиці перебігає дуже швидко. Буквально протягом 1-2 днів з моменту захворювання вона помирає.