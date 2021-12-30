Грип вже в Україні: МОЗ назвав три штами, які циркулюють

За інформацією Центру громадського здоров’я, серед лабораторних зразків уже виділили віруси типів A(H3), A(H3N2) та В

З жовтня по кінець грудня 2021 року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 2,8 млн українців. 38 % з них – діти віком до 17 років. Летальних випадків зареєстровано не було. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За інформацією Центру громадського здоров’я МОЗ, серед лабораторних зразків уже виділили віруси типів A(H3), A(H3N2) та В.

У МОЗі нагадали, що вже понад 60 років найефективнішим способом профілактики грипу є сезонне щеплення. Його можна й потрібно робити впродовж усього епідемічного сезону: з жовтня по квітень. Вакцинуватися дозволяється дітям старше 6-ти місяців та дорослим, у яких немає протипоказань.

Передусім щеплення мають отримувати люди з груп медичного та професійного ризику:

вагітні;

діти від 6 місяців;

люди віком понад 60 років;

люди з хронічними захворюваннями;

медичні працівники, вчителі та вихователі, військовослужбовці та інші.

У МОЗ зазначили, що дітям до 9 років, які раніше не були вакциновані від грипу й не мали підтверджених випадків захворювання на грип, потрібні дві дози вакцини з інтервалом в один місяць. Усім решті — одна.

За даними Центру громадського здоров’я, з початку епідсезону в Україні проти грипу вакцинувалися 113, 8 тисячі осіб, з них 64,7 тисячі — з груп медичного та професійного ризиків.

Лікарі застерігають: якщо ви захворіли, не займайтеся самолікуванням. Необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

Раніше професор Школи громадського здоров’я університету Хайфа (Ізраїль) Манфред Грін повідомив, що під час досліджень вчені не виявили будь-яких негативних наслідків від поєднання щеплень від грипу та коронавірусу.

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