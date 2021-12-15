За період пандемії Київ недоотримав 8 млрд грн

Цього року надходження в бюджет Києва вирівнялися з докризовим 2019 роком

У 2021 році доходи бюджету столиці порівняно з 2020 роком збільшилися на понад 7 млрд грн. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час звіту про підсумки роботи міської влади за рік, що минає.

«Загалом цього року ми отримали майже 65 млрд грн надходжень у бюджет і вирівнялися з докризовим 2019 роком. Найбільше фінансування отримала сфера освіти – понад 26 млрд грн. На галузь охорони здоров’я спрямували майже 7 млрд грн. Це при тому, нагадаю, що медзаклади, за реформою, тепер фінансує держава, – сказав мер. – А сфера соціального захисту столиці цього року отримала – 5,2 млрд грн. Із них 3,4 млрд – кошти, які направили на фінансування міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Кличко зазначив, що майже два роки світ живе в новій реальності – в умовах пандемії та кризи, яку вона спричинила. І ця ситуація другий рік поспіль відображається на житті міста.

Як і минулого року, столична влада направляла чималі ресурси на медицину та інші критично важливі галузі щоб втримати ситуацію, зберегти здоров’я і життя киян, а також – на підтримку малого і середнього бізнесу. Це відобразилось на економіці столиці. За період пандемії місто недоотримало майже 8 млрд грн.

«Але, ми розуміємо, що повинні, як можемо, підтримувати мешканців Києва. Тому і пільги для бізнесу є, і соціальні програми місто фінансує. І продовжує втілювати важливі для киян проекти», – зазначив Кличко.

Наступного ж року столиця планує отримати понад 69 млрд грн надходжень до бюджету. Це той мінімум, що дозволить багатомільйонному місту втримати ситуацію. І продовжити фінансування пріоритетних для столиці напрямків та втілення запланованих проектів, що змінюють Київ.

«Триватиме оновлення інфраструктури – транспортної і соціальної. Ремонт доріг, реконструкція дитсадків та шкіл, київських парків і скверів. Ми всі розуміємо, що наступний рік теж буде складним. Бо пандемія поки не відступила. І нам іще доведеться долати її наслідки. Зокрема, й економічні», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

Також на останньому засіданні Київрада ухвалила Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині 2022 року.

Нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

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