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    Кличко звітує про рік роботи та плани на 2022-й (пряма трансляція)

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    Мер Києва Віталій Кличко щорічно в&nbsp; грудні звітує про свою роботу - Кличко звітує про рік роботи та плани на 2022-й (пряма трансляція)
    Мер Києва Віталій Кличко щорічно в  грудні звітує про свою роботу
    фото: скріншот із відео

    Через карантинні обмеження звіт Кличка можна побачити онлайн

    Сьогодні, 15 грудня, в Колонній залі Київської міської держадміністрації відбувається звіт столичного голови Віталія Кличка.

    Мер Києва розповідає про те, що було зроблено в місті в 2021 році та про плани на наступний рік.

    З огляду на карантинні заходи й епідеміологічну ситуацію доступ на презентацією обмежений.

    Ведеться онлайн-трансляція річного звіту Кличка.

    Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила бюджет столиці на 2022 рік.

    Також на останньому засіданні Київрада уввалила Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині 2022 року.

    Нещодавно Київ підписав кредитну угоду на 100 млн євро між столицею та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Ця угода дозволить місту отримати кошти на оновлення тролейбусного парку та вагонного парку метрополітену.

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    Теги: Віталій Кличко Київ Київрада мер КМДА
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    Кличко звітує про рік роботи та плани на 2022-й (пряма трансляція)