Рік не бачились. Кличко розказав, як Зеленський приймав його на Банковій

Кличко скаржиться, що на сьогодні співпраці з Банковою майже немає

Мер Києва Віталій Кличко вдячний президенту Володимиру Зеленському, що врешті-решт вони вперше за рік поспілкувалися. Про свою зустріч на Банковій, яка відбулася 19 жовтня, Кличко розповів в інтерв’ю «Цензор.НЕТ».

Мер не уточнив, наскільки це спілкування було комфортним для нього в емоційному плані.

«Я зайшов зі словами: нарешті, Володимире Олександровичу, я маю можливість з вами поспілкуватися, дякую за це», – розказав Кличко. У відповідь Зеленський запросив його до столу і вони почали спілкуватися.

«Ми не про природу і не про погоду спілкувалися. У мене було багато питань, як у голови столиці, як у керівника Асоціації міст України. Питань, що стосуються опалювального сезону, ключових викликів, які у нас є. Ми обговорювали гарячі питання, які турбують не тільки Київського міського голову, а й мерів інших міст», – повідомив міський голова.

За його словами, вони «домовилися вирішувати» ці питання.

Водночас, мер запевняє, що під час зустрічі вони не обговорювали ситуацію з законопроєктом про столицю.

«Питань накопичилося достатньо багато. Я в першу чергу вирішував питання, що стосуються життєдіяльності міста», – зазначив мер.

Кличко також повідомив, у нього з Банковою співпраці на сьогодні майже немає. «Але вона повинна бути. Не про політичні інтереси має йтися; нам потрібно вирішувати питання, яких достатньо багато в нашій країні – питання енергосіїв, тарифів, опалення. Питання боротьби з ковідом, з бідністю, багато важливих питань. У нас чимало викликів сьогодні, які нам потрібно разом, звіряючи годинники, вирішувати. І мені незрозуміла ця недержавницька позиція, коли хтось на когось ображається, у когось погані чи добрі відносини. У нас ключове завдання інше. І про це я говорив Володимиру Олександровичу: «Що нас об’єднує? Ми в одній лодці, назва якої – влада. Людям болить, чому немає гарячої води, чому тарифи такі високі, чому вони не отримують якісних послуг і сервісу. Людям байдуже, чия там конкретно відповідальність і чия провина. Вони звинувачують владу. Завдання влади – і центральної, і місцевої – вирішувати ці питання», – розповів мер про свою розмову з Зеленським.

Як відомо, 19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді. Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

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