Київрада вирішила, куди в 2022 році буде спрямовано 13 млрд грн

Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині 2022 року підтримав 101 депутат

Найбільше коштів буде виділено на розвиток транспорту та дорожнього господарства

Київрада ухвалила Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки в частині 2022 року. Програмою на будівництво, реконструкції та капітальні ремонти об’єктів міської інфраструктури передбачено 13,1 млрд грн. За ухвалення відповідної Програми проголосував 101 депутат Київської міської ради, повідомляє пресслужба Київради.

«Виконавчий орган опрацював більше тисячі правок від бюджетної комісії на загальну суму понад 16 млрд грн. За результатами опрацювання загальні обсяги асигнувань на фінансування капітальних видатків у 2022 році становлять 13,154 млрд грн. При формуванні переліків об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту застосовувались ключові підходи відбору. Це, в першу чергу, забезпечення асигнуваннями пускових та перехідних об’єктів з високим ступенем готовності, об’єктів, які передбачається фінансувати за рахунок ДФРР, об’єкти громадського бюджету», – повідомила директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

Джерелами формування капітальних видатків на об’єкти будівництва, реконструкції та капітального ремонту на 2022 рік є бюджет розвитку, цільові фонди та субвенція на утримання та розвиток автомобільних доріг. Крім того, очікуються інші субвенції з Державного бюджету України.

Розподіл коштів за галузями

Найбільший відсоток коштів за галузевим поділом має транспорт, транспортна інфраструктура та дорожнє господарство – 52,6%, що становить 6,9 млрд грн.

На будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів дорожнього фонду буде спрямовано 4,9 млрд грн.

У 2022 році продовжиться будівництво київського метрополітену. Для цього Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на наступний рік передбачається 824,9 млн грн.

На розбудову паркувального простору та велоінфраструктури передбачено 119,4 млн грн.

На модернізацію та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць буде спрямовано 702,3 млн грн, на розвиток системи рейкового транспорту – 124 млн грн.

На модернізацію житлово-комунального господарства Києва у 2022 році передбачається виділення майже 3,3 млрд грн. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на реконструкцію та модернізацію житлового фону та ліфтового господарства – 1,4 млрд грн, впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках за програмою співфінансування 70х30 – 177 млн грн.

У десяти районах столиці у 2022 році за 1478 адресами будуть проведені роботи з капітального ремонту житлово-комунального господарства. Зокрема, запланований ремонт 807 житлових будинків, проведено капітальні ремонти асфальтового покриття за 498 адресами, облаштовано 79 ігрових та спортивних майданчиків та 94 інших об’єктів ЖКГ.

На розбудову парків, скверів і зон відпочинку буде спрямовано 684,3 млн грн.

На будівництво, реконструкції та капітальні ремонти закладів освіти передбачено 1 млрд 642 млн грн. Ці кошти буде спрямовано, зокрема, на будівництво трьох шкіл на житлових масивах Позняки, Осокорки та Троєщині, реконструкцію шкіл на вул. Путивльській, 35, вул. Маршала Рокоссовського, 5 та вул. Великій Китаєвській, 85-В. Крім того, буде проведено капітальні ремонти у 419 закладах освіти.

За Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки на 2022 рік кошти в розмірі 481,8 млн грн передбачено на реконструкцію, будівництво та капітальні ремонти закладів охорони здоров’я.

Трохи більше 249 млн грн закладено на реконструкцію та капітальні ремонти закладів культури та сприяння розвитку креативних індустрій.

На створення та оновлення центрів реабілітації та інших закладів соціального захисту населення буде спрямовано 199,5 млн грн.