Кличко назвав людину, яка з Банкової веде війну проти нього

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що кримінальні справи та обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто

За останні пів року на київських комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади відбулося близько 70 обшуків

Кримінальними справами проти столичних посадовців займається заступник глави Офісу президента Олег Татаров. Про це заявив в інтерв’ю «Цензор.НЕТ» мер Києва Віталій Кличко.

На його думку, і глава Офісу президента Андрій Єрмак, і сам президент Володимир Зеленський в курсі цього.

«Займається цими питаннями пан Татаров, заступник глави Офісу президента, наскільки я маю інформацію… А координується все зверху…» – сказав Кличко.

На уточнююче запитання, координується Єрмаком чи Зеленським, мер зазначив: «На це питання я не можу чітко відповісти. Але переконаний у тому, що і один, і другий в курсі справи».

Кличко повідомив, що за останні пів року на київських комунальних підприємствах і в підрозділах міської влади відбулося близько 70 обшуків. А загалом, з травня слідчих дій проведено близько 2 тисяч. «Це також і в підрядних організацій та установ», – уточнив він.

Кличко стверджує, що правоохоронці займаються маніпуляціями. «Департамент внутрішнього аудиту мерії займається перевіркам використання бюджетних грошей. Ми десь по 400 перевіркам і виявленим порушенням передали за кілька років матеріали до правоохоронних органів. Вони лежали там роками. А потім прийшли, кинули нам матеріали: у вас тут корупція і так далі. Ми дивимось – а це провадження по тих матеріалах, які ми самі і передали правоохоронцям! Тому я кажу, воно тільки так виглядає, що вони щось тут викрили. А це переважно – результати нашої роботи з виявлення порушень», – пояснив мер.

Він не заперечує існування корупції у столичній владі, але, за його словами, робиться все, щоб її не було. «Багато речей робимо системно, які унеможливлюють реалізацію багатьох корупційних схем. Так, корупція ще є, ми боремося з цим і переконаний, що спільними зусиллями, ми можемо дуже багато зробити. Але мені дуже дивно, коли, наприклад, ДБР виходить і каже: за нашими підрахунками десь 10 млрд з бюджету міста Києва крадуть. А як ви це оцінили? Чому не 20? Якщо у вас є факти, чіткі приклади, то наводьте їх. Як казав герой в одному фільмі: «імя, сєстра!» Інакше складається враження, що цілеспрямовано і голослівно формують думку суспільства: мовляв, все погано в місті, суцільна корупція. І на фоні цього кажуть: от бачите, Кличко ж – неефективний керівник і тут все настільки погано, що ми рятуємо киян від Кличка. Таким чином це подається…» – зазначив Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про системний, політично мотивований тиск на столичну владу та назвав це небезпечним прецедентом для всієї країни. Він переконаний, що обшуки спрямовані на дискредитацію столичної влади та його особисто.

ДБР заявляє, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва.

Київ уклав меморандум з юридичною компанією щодо аналізу та юридично-правової оцінки корупційних звинувачень, висунутих на адресу влади міста останніми місяцями.