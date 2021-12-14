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    Кличко: Київ готується до надзвичайної ситуації через агресію РФ

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    Мер Києва Віталій Кличко організовує цивільну оборону - Кличко: Київ готується до надзвичайної ситуації через агресію РФ
    Мер Києва Віталій Кличко організовує цивільну оборону
    фото з відкритих джерел

    Кличко просить Німеччину підтримати постачання оборонної зброї Україні

    Через загрозу нападу Росії Київ готується до надзвичайної ситуації. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у коментарі, опублікованому в німецькій газеті Bild 14 грудня.

    «У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів», - сказав Кличко.

    Мер зазначив, що Україна терміново потребує міжнародної солідарності та військової допомоги, і новий уряд ФРН має надати їй підтримку у зв'язку з побоюваннями можливого нападу Росії.

    «Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою», – сказав Кличко, висловивши впевненість у тому, що ФРН має підтримати постачання оборонної зброї Києву за лінією Північноатлантичного альянсу.

    «Ми не дозволимо Росії повернути нас до радянської імперії, в якій народ України не хоче бути. Ми - європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки», – резюмував Кличко.

    Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

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    Джерело: DW

    Теги: Росія Віталій Кличко Київ Німеччина війна Олаф Шольц
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    Кличко: Київ готується до надзвичайної ситуації через агресію РФ