Кличко: Київ готується до надзвичайної ситуації через агресію РФ

Кличко просить Німеччину підтримати постачання оборонної зброї Україні

Через загрозу нападу Росії Київ готується до надзвичайної ситуації. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у коментарі, опублікованому в німецькій газеті Bild 14 грудня.

«У моєму рідному Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з набору та підготовки резервістів», - сказав Кличко.

Мер зазначив, що Україна терміново потребує міжнародної солідарності та військової допомоги, і новий уряд ФРН має надати їй підтримку у зв'язку з побоюваннями можливого нападу Росії.

«Новий уряд Німеччини повинен зрозуміти, що допомога нашій країні ще ніколи не була такою важливою», – сказав Кличко, висловивши впевненість у тому, що ФРН має підтримати постачання оборонної зброї Києву за лінією Північноатлантичного альянсу.

«Ми не дозволимо Росії повернути нас до радянської імперії, в якій народ України не хоче бути. Ми - європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки», – резюмував Кличко.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив Росію про наслідки для «Північного потоку-2» у разі вторгнення в Україну. При цьому він підкреслив, що його уряд виступає за непорушність кордонів.

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Джерело: DW