За рік у Києві порушники законів про рекламу сплатили майже пів мільйона гривень штрафів

Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві за 2020 рік досліджено 1466 столичних рекламоносіїв

У Києві в 2020 році порушники законодавства про рекламу добровільно сплатили до бюджету 480,8 тис. грн штрафних санкцій. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

За результатами розгляду справ про накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу у столиці за 2020 рік винесено 304 рішення на загальну суму 735,2 тис. грн.

Відповідно до 220 прийнятих рішень у минулому році порушники законодавства про рекламу добровільно сплатили 480,8 тис. грн штрафних санкцій.

Загалом, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві за 2020 рік досліджено 1466 столичних рекламоносіїв. Із них:

у сфері зовнішньої реклами – 490,

у сфері внутрішньої реклами – 653,

на радіо – 86,

у друкованих ЗМІ – 72,

на транспорті – 95.

Виявлено 329 порушень, серед них:

у сфері зовнішньої реклами – 48,

у сфері внутрішньої реклами – 247,

на телебаченні та радіо – 14,

на транспорті – 17.

За 2020 рік Головним управлінням прийнято 10 рішень про визнання реклами недобросовісною та 11 рішень про зупинення розповсюдження реклами.

За минулий рік на території Києва виявлено три випадки розповсюдження реклами, що містить ознаки дискримінації.

У рамках контролю за дотриманням законодавства про рекламу на території Києва Головне управління Держпродспоживслужби постійно проводить моніторинг інформації рекламного характеру.