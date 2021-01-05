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    За рік у Києві порушники законів про рекламу сплатили майже пів мільйона гривень штрафів

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    На рекламному носієві відсутня дата дії знижки - За рік у Києві порушники законів про рекламу сплатили майже пів мільйона гривень штрафів
    На рекламному носієві відсутня дата дії знижки
    Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві за 2020 рік досліджено 1466 столичних рекламоносіїв

    У Києві в 2020 році порушники законодавства про рекламу добровільно сплатили до бюджету 480,8 тис. грн штрафних санкцій. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

    За результатами розгляду справ про накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу у столиці за 2020 рік винесено 304 рішення на загальну суму 735,2 тис. грн.

    Відповідно до 220 прийнятих рішень у минулому році порушники законодавства про рекламу добровільно сплатили 480,8 тис. грн штрафних санкцій.

    Загалом, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві за 2020 рік досліджено 1466 столичних рекламоносіїв. Із них:

    • у сфері зовнішньої реклами – 490,
    • у сфері внутрішньої реклами – 653,
    • на радіо – 86,
    • у друкованих ЗМІ – 72,
    • на транспорті – 95.

    Виявлено 329 порушень, серед них:

    • у сфері зовнішньої реклами – 48,
    • у сфері внутрішньої реклами – 247,
    • на телебаченні та радіо – 14,
    • на транспорті – 17.

    За 2020 рік Головним управлінням прийнято 10 рішень про визнання реклами недобросовісною та 11 рішень про зупинення розповсюдження реклами.

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    За рік у Києві порушники законів про рекламу сплатили майже пів мільйона гривень штрафів
    За рік у Києві порушники законів про рекламу сплатили майже пів мільйона гривень штрафів
    За рік у Києві порушники законів про рекламу сплатили майже пів мільйона гривень штрафів

    За минулий рік на території Києва виявлено три випадки розповсюдження реклами, що містить ознаки дискримінації.

    У рамках контролю за дотриманням законодавства про рекламу на території Києва Головне управління Держпродспоживслужби постійно проводить моніторинг інформації рекламного характеру.

    Теги: Київ закон штраф реклама
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