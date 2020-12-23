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    У Раді зареєстровано законопроект, що забороняє розміщення реклами на автошляхах

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    У законопроєкті, зокрема йдеться про заборону&nbsp;розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах - У Раді зареєстровано законопроект, що забороняє розміщення реклами на автошляхах
    У законопроєкті, зокрема йдеться про заборону розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах

    Реклама є додатковим подразником уваги водіїв, ─ Стефанчук

    У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що забороняє розміщення реклами на автошляхах. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    Як повідомив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук, реклама відволікає водіїв.

    «В умовах постійного зростання автотранспортних потоків, збільшення навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, небезпека від розміщення додаткових подразників уваги водіїв у формі рекламоносіїв тільки загострюється, що потребує вжиття невідкладних заходів реагування», ─ зазначив Стефанчук.

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    Зазначається, що ініціаторами законопроєкту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони розміщення реклами на автошляхах» є кілька десятків нардепів.

    Він забороняє розташовувати засоби зовнішньої реклами на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах, зокрема:

    • на пішохідних доріжках та алеях;
    • на велосипедних доріжках;
    • у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування та на відстані менш ніж 10 метрів від краю такої смуги;
    • у межах смуги відведення вулиць і доріг населених пунктів та на відстані менш ніж 5 метрів від краю такої смуги;
    • над проїзною частиною автомобільних доріг;
    • на відстані менш ніж 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями.

    Нагадаємо, президент Зеленський пояснив, чому під час пандемії в Україні ремонтували дороги.

    Теги: дороги закон водій реклама небезпека Руслан Стефанчук
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