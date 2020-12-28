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    У центрі Києва з’явилися борди з рекламою цитатника Кличка (фото)

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    Реклама самоіронічної книжки мера Києва Віталія Кличка - У центрі Києва з’явилися борди з рекламою цитатника Кличка (фото)
    Реклама самоіронічної книжки мера Києва Віталія Кличка
    Фото: Великий Київ

    Віталій Кличко вражає розміром своєї самоіронії

    У центрі столиці біля бізнес-центру «Гуллівер» з’явилися величезні борди з рекламою самоіронічної книжки-цитатника мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє «Великий Київ».

    Як свідчать фото, одними бордами не обійшлось – ще одну рекламу розмістили на самій будівлі хмарочоса.

    Борди біля ТРЦ «Гуллівер» і на будівлі. Фото: Великий Київ
    Борди біля ТРЦ «Гуллівер» і на будівлі. Фото: Великий Київ

    Нагадаємо, 26 листопада Кличко презентував самоіронічну книжку зі своїми смішними цитатами. До невеличкої книжки увійшли найбільш кумедні висловлювання Кличка з карикатурами самого мера.

    Теги: Віталій Кличко Київ книги реклама
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