У центрі Києва з’явилися борди з рекламою цитатника Кличка (фото)

Віталій Кличко вражає розміром своєї самоіронії

У центрі столиці біля бізнес-центру «Гуллівер» з’явилися величезні борди з рекламою самоіронічної книжки-цитатника мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє «Великий Київ».

Як свідчать фото, одними бордами не обійшлось – ще одну рекламу розмістили на самій будівлі хмарочоса.

Борди біля ТРЦ «Гуллівер» і на будівлі. Фото: Великий Київ

Нагадаємо, 26 листопада Кличко презентував самоіронічну книжку зі своїми смішними цитатами. До невеличкої книжки увійшли найбільш кумедні висловлювання Кличка з карикатурами самого мера.