У центрі Києва з’явилися борди з рекламою цитатника Кличка (фото)
Реклама самоіронічної книжки мера Києва Віталія Кличка
Фото: Великий Київ
Віталій Кличко вражає розміром своєї самоіронії
У центрі столиці біля бізнес-центру «Гуллівер» з’явилися величезні борди з рекламою самоіронічної книжки-цитатника мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє «Великий Київ».
Як свідчать фото, одними бордами не обійшлось – ще одну рекламу розмістили на самій будівлі хмарочоса.
Борди біля ТРЦ «Гуллівер» і на будівлі. Фото: Великий Київ
Нагадаємо, 26 листопада Кличко презентував самоіронічну книжку зі своїми смішними цитатами. До невеличкої книжки увійшли найбільш кумедні висловлювання Кличка з карикатурами самого мера.