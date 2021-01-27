За рік у Києві за недбалу охорону пам’яток виписали штрафів на понад 4 млн грн

Порушники добровільно сплатили 775,8 тис. грн штрафів

У 2020 році фахівці Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації здійснили 310 обстежень об’єктів культурної спадщини. Про це повідомив директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

«За результатами обстежень було складено та направлено 131 припис, 41 акт про вчинення правопорушення, 38 постанов про накладення фінансових санкцій. Крім того, складено 6 протоколів про адміністративне правопорушення. Загальна сума накладених фінансових санкцій становить 4,25 млн грн, із яких сплачено в добровільному порядку – 775,8 тис. грн. Решта сум стягується в судовому порядку», – розповів Никоряк.

Посадовець додав, що наразі також продовжується робота в рамках виконання міської цільової програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2019–2021 роки», розроблено та затверджено «Межі та режими використання зон охорони пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» для подальшої підготовки досьє на номінацію на включення вулиці Хрещатик у Попередній список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Окрім того, завершено розробку й затверджено межі та режими використання зон охорони 15 пам’яток та їхніх комплексів на території Києва, а також затверджено межі та режими зон охорони цих пам’яток.

Нагадаємо, що у 2019 році інспекція Департаменту охорони культурної спадщини здійснила 216 обстежень об’єктів культурної спадщини на предмет дотримання чинного пам’яткоохоронного законодавства при їхньому використанні, за підсумками яких складено та направлено 130 приписів, 26 актів про вчинення правопорушення, 19 постанов про накладення фінансових санкцій за порушення законодавства у сфері охорони культурної спадщини.