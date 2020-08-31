За тиждень на водомережі в Києві сталося понад 200 аварій



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Над ліквідацією пошкоджень мережі працювали аварійні бригади

Без води були 33 будинки

Протягом минулого тижня, з 24 по 30 серпня, Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,70 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 4,94 млн куб.м.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

За цей період було виявлено та ліквідовано 212 витоків. Тимчасово було обмежено водопостачання за 33 адресами, на виїзді працювало 5 автоцистерн для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

Також було ліквідовано 206 засмічень каналізаційних мереж. Промито 13 834 м каналізаційних мереж. Бортницька станція аерації працювала у сталому режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено.

Трьома лабораторіями, Дніпровською, Деснянською та Центральною, відібрано 7 481 пробу. Контроль якості питної води в водопровідних мережах міста здійснювався в 35 контрольних точках.

«Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», - зазначив Київводоканал.





Як повідомлялося, 31 серпня через аварії тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 5 житлових будинках Києва.