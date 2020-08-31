Тиждень почався з аварій: у низці будинків у Києві зникла вода (адреси)



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Без води у Києві лишилися п'ять будинків

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень мережі

У понеділок, 31 серпня, у Києві сталися аварії на мережі холодного водопостачання. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Ремонтні бригади Київводоканалу вже працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень.

Тимчасово відсутнє холодне водопостачання у 5 житлових будинках за такими адресами:

вул. Галицька, 1, 3, 5, 7

пр-т. Героїв Сталінграда, 54А

«Орієнтовний строк виконання робіт - 1 доба. Ми робимо все можливе, аби відновити водопостачання якомога швидше», - зазначили у Київводоканалі.

У споживачів просять вибачення за можливі тимчасові незручності.

Як повідомлялося, у Києві розпочалася реконструкція дюкерних переходів, якими відбувається транспортування каналізаційних стоків із правобережної частини Києва на споруди Бортницької станції аерації для їх подальшого очищення.

Зазначимо, що у Київводоканалі більше мільйона особових рахунків, з них у 64% споживачів немає заборгованості або навіть є переплата. Але разом з тим, загальний борг мешканців багатоквартирних будинків станом на 1 серпня складає 599 мільйонів гривень.