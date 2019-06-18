За тиждень у Києві сталося понад 130 пожеж



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13 червня на вулиці Новокостянтинівській, 21 сталася пожежа: горіли склади на території промзони Фото: Інформатор

В екосистемах міста Києва виникло чотири пожежі на площі 4 га

Впродовж минулого тижня (з 10 до 16 червня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 300 виїздів.

Так, вогнеборці ліквідували 134 пожежі, 10 аварій, 71 раз надавали допомогу громадянам та іншим міським службам. На пожежах врятовано 1 людину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва виникло 4 пожежі на площі 4,11 га. Всього з початку року здійснено 342 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 132,12 га.

Протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 13 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Всього за 2019 рік здійснено 422 виїзди. Усі з них виявились хибними.

Протягом тижня на водних об’єктах міста Києва загинуло 7 осіб, врятовано одну людину. Всього з початку року на водних об'єктах Києва загинуло 34 особи, врятовано 22 особи.

Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.