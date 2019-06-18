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    На Вінниччині рятувальники дістали із водойм тіла трьох потопельників

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    На Вінниччині рятувальники дістали із водойм тіла трьох потопельників

    Трагічні повідомлення з Вінницької області

    17 червня у двох районах Вінницької області рятувальники дістали з водойм тіла трьох загиблих людей. У Барському районі 16 червня втопився 47-річний чоловік. У Жмеринському районі в ставку бійці державної служби з надзвичайних ситуацій знайшли 27-річного хлопця та 22-річну дівчину. Обставити трагічних подій встановлюються поліцією.

    16 червня о 23:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від правоохоронців про те, що у с. Польове Барського району у затопленому кар’єрі під час купання, потонула людина.

    На місце події було направлено групу водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Вінницькій області. Прибувши до місця виклику фахівці Служби порятунку приступили до пошукових робіт.

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    На Вінниччині рятувальники дістали із водойм тіла трьох потопельників
    На Вінниччині рятувальники дістали із водойм тіла трьох потопельників
    На Вінниччині рятувальники дістали із водойм тіла трьох потопельників

    Сьогодні, о 13:43 було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам Національної поліції.

    17 червня о 14:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що у с. Станіславчик Жмеринського району у місцевому ставку зникли двоє молодих людей.

    На місці події було залучене водолазно-рятувальне відділення АРЗ СП ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

    О 17:10 водолази-рятувальники знайшли 27-річного загиблого хлопця та 22-річну дівчину та передали працівникам поліції.

    Причини, що призвели до трагічних наслідків наразі встановлюються фахівцями Нацполіції.

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