Заарештовано поліцейського, який накинувся на колегу з ножем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони Фото: ДБР

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, працівник поліції охорони наніс опоненту не менше 6 ударів ножем

Печерським райсудом столиці за клопотанням прокуратури заарештовано без права на заставу поліцейського, який під час конфлікту ножем поранив інспектора патрульної поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Інцидент стався 5 березня поточного року біля зупинної платформи Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці у столиці.

«Між співробітником Голосіївського райвідділу Управління поліції охорони в Києві та інспектором патрульної поліції, що були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, працівник поліції охорони наніс опоненту не менше 6 ударів ножем в різні частини тіла, завдавши поранення, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень», - інформують у прокуратурі.

Працівника поліції охорони затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України та прокуратури Києва.