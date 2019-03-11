  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Заарештовано поліцейського, який накинувся на колегу з ножем

    • Розсилка
    <div class="alt">Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони</div> <div class="copy"></div> - Заарештовано поліцейського, який накинувся на колегу з ножем
    Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони
    Фото: ДБР

    Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, працівник поліції охорони наніс опоненту не менше 6 ударів ножем

    Печерським райсудом столиці за клопотанням прокуратури заарештовано без права на заставу поліцейського, який під час конфлікту ножем поранив інспектора патрульної поліції. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    Інцидент стався 5 березня поточного року біля зупинної платформи Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці у столиці.

    «Між співробітником Голосіївського райвідділу Управління поліції охорони в Києві та інспектором патрульної поліції, що були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, працівник поліції охорони наніс опоненту не менше 6 ударів ножем в різні частини тіла, завдавши поранення, які відносяться до категорії тяжких тілесних ушкоджень», - інформують у прокуратурі.

    Працівника поліції охорони затримали в порядку ст. 208 КПК України та оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень), санкція якої передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у Києві, під процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури України та прокуратури Києва.

    Читайте також
    прокуратура Київ суд кримінал бійка розслідування Державне бюро розслідувань поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ