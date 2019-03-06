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    У Києві побилися двоє поліцейських: в одного ножові поранення

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    Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони - У Києві побилися двоє поліцейських: в одного ножові поранення
    Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони
    Фото: ДБР

    П'яний працівник поліції охорони завдав численні ножові поранення патрульному поліцейському

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідування у Києві вивчають обставини бійки двох працівників поліції, під час якої один з поліцейських завдав іншому численні ножові поранення. 

    За попередньою інформацією, 5 березня ввечері поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час бійки наніс ножові поранення інспектору патрульної поліції. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    Згідно з медичною довідкою, постраждалий отримав проникаюче поранення грудної клітини, численні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча та стегна. Остаточно ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановить судово-медична експертиза. 

    Слідчі ДБР затримали працівника поліції охорони в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Затриманому готується повідомлення про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень (ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу. 

    У разі доведення вини працівнику поліції охорони загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років.

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    У Києві побилися двоє поліцейських: в одного ножові поранення
    У Києві побилися двоє поліцейських: в одного ножові поранення

    Нагадаємо, Печерський суд Києва за клопотанням слідчих Державного бюро розслідувань обрав запобіжні заходи трьом столичним поліцейським, підозрюваним у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті людини.

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