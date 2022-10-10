«Забирають найголовніше». Історія хлопчика з Києва, який осиротів через російську ракету

Сьогодні рашисти завдали ракетної атаки по Києву

Журналістка Оксана Данилюк розповіла історію, від якої крається серце, про п’ятирічного хлопчика Григорія із Києва. Сьогодні він втратив маму внаслідок ракетної атаки Росії.

За словами журналістки, пів року тому помер батько хлопчика, а сьогодні не стало і матері.

«Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Гришу до садка і поспішала на роботу. Пів року тому помер тато хлопця. Ці кляті виродки лишають наших дітей не лише тепла, світла, безтурботного дитинства, вони забирають найголовніше – материнську любов», – йдеться у дописі.

Як відомо, 10 жовтня рашисти здійснили велику терористичну атаку на столицю та обласні центри України. У Києві зранку і протягом дня зафіксовані влучання в кількох районах. Зокрема, в центрі міста. Також агресор ударив по кількох об‘єктах критичної інфраструктури столиці.

Від ракетних ударів у Києві загинули п'ятеро людей. 51 постраждалий. Із них 42 госпіталізовані до медзакладів міста.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

За останніми даними, кількість жертв по всій Україні внаслідок обстрілу армії РФ 10 жовтня зросла до 11 осіб, травмовані 64 особи.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України 84 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».